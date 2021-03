24 Marzo 2021

IL PROGETTO

CITTÀ DI CASTELLO Abitanti di Badia Petroia, cultori dell'arte, politici, insegnanti uniti per accendere un riflettore sull'antica abbazia. Complesso millenario, argomento di saggi, libi e ricerche, set cinematografico di Pupi Avati, soprattutto un unicum architettonico umbro simbolo di radici identitarie, culturali e spirituali traghettate dai monaci benedettini all'incresciosa situazione odierna. Il comitato, in collaborazione con Diocesi, comune, Regione ed altre associazioni, cerca di far dialogare i vari attori interessati e proporre strade per portare il tutto alla completa fruibilità.

Nelle scorse settimane sulla pagina Facebook del gruppo Fai tifernate era apparso un annuncio pieno di speranza. «Dopo mesi di attesa finalmente ci siamo...L'abbazia di Badia Petroia ha totalizzato 2592 voti, posizionandosi al 168° posto della classifica nazionale e al 6° posto di quella umbra!». La classifica è quella dei Luoghi del cuore in base alla quale si ha la possibilità di presentare al Fondo Ambiente Italiano un progetto di recupero. L'idea di iscrivere l'abbazia era nata dopo il crollo del tetto di un edificio vicino. Contestualmente Diocesi, parrocchia, Pro-Loco avevano lanciato un appello a tutti di farsi parte attiva per consentire il restauro. Intanto, Francesco Fulvi, presidente del comitato, ha cercato di delineare le molte problematiche che interessano l'abbazia. Da anni l'atrio è stato messo in sicurezza con armature che ne deturpano la bellezza architettonica a causa di una struttura pericolante vicina alla chiesa, gravata da ipoteca accesa da un istituto di credito, mentre la cripta, di proprietà dello stato, è inaccessibile da decenni.

Prossimamente, virus permettendo, verrà organizzata una manifestazione per sensibilizzare l'opinione pubblica. La frazione di Badia Petroia e la valle del torrente Nestore sono dominati dalla chiesa di Santa Maria e Sant'Egidio, inserita in un complesso benedettino ricordato per la prima volta nel 972. Alla famiglia dei marchesi di Colle, da cui origina il ramo dei Bourbon del Monte, appartiene Ugo, fondatore dell'abbazia che nel 1403 è sotto la tutela di Città di Castello. E' uno degli edifici romanici più importanti della regione, nonostante i segni a livello architettonico lasciati dalle vicende ecclesiastiche che la coinvolsero e dai dissesti provocati dai terremoti. Numerosi interventi di riadattamento hanno causato una riduzione progressiva degli spazi, stravolgendo l'aspetto originario. La cripta conserva l'originario impianto tripartito e presenta diversi materiali di reimpiego negli elementi di sostegno della copertura. Pregevoli formelle di terracotta del X-XI secolo sono incastonate nella facciata della chiesa.

Walter Rondoni