Domenica 29 Agosto 2021, 05:01

NOTTI MAGICHE

L'Umbria batte tutti e vince per prima la Coppa degli Europei, mentre un pezzo pregevole di Perugia arriva a Roma per ricordare una giornata straordinaria. Ieri infatti il Comitato regionale umbro della Figc, presieduto da Luigi Repace, è stato il protagonista del tour della coppa vinta dall'Italia che da Wembley, per la sua prima uscita ufficiale, è arrivata nella sede di Prepo.

Da oggi sarà esposta a Coverciano, ma ieri sono stati tantissimi gli appassionati che hanno voluto fare foto e selfie accanto alla coppa alzata l'11 luglio da capitan Chiellini. Un'iniziativa organizzata in concomitanza con la visita del presidente della Figc Gabriele Gravina, a Perugia per «incontrare il Comitato umbro e i responsabili delle società di questa regione per raccogliere riflessioni, per me motivo di conoscenza delle esigenze della base del calcio italiano. Vanno raccolte e trasformate in progetti». Ma non solo. Perché Gravina è tornato a Roma con un regalo: un quadro realizzato dall'artista Alessia Cigliano, commissionato proprio dal Cru, che insieme alla coppa e all'esultanza degli Azzurri a Wembley, raffigura un insieme di costruzioni che rappresentano l'Europa unite tra di loro dai toni dell'azzurro. E poi, una fenice con il tricolore, il riflesso del pallone della finale e in basso le spatolate decise, verdi ed azzurre, a rappresentare la fatica e il pathos non solo della finale ma dell'intero percorso compiuto dalla Nazionale. Un regalo molto apprezzato dal presidente Gravina che adesso troneggerà nella sede della Figc.

Alla giornata hanno partecipato anche il sindaco Andrea Romizi, l'assessore Clara Pastorelli e il presidente della Regione Donatella Tesei, a cui invece è stata donata una maglia della Nazionale.

Durante l'incontro istituzionale sono stati affrontati temi legati agli sport dilettantistici «che svolgono un ruolo essenziale nella società».

E.Prio.