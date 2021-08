Domenica 29 Agosto 2021, 05:01

Tutti al lavoro, perché certe cose non succedano ancora. E per non farle accadere di nuovo servono prevenzione e controlli. Questo è quanto sta accadendo nelle zone di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Colombella, Ponte Valleceppi e Farneto dopo gli oltre 100 millimetri di pioggia che lunedì hanno provocato molti danni e altrettanti disagi. Soprattutto alla luce del fatto che la pioggia caduta ieri mattina di disagi ne ha provocati ulteriori, specie tra Farneto e Ponte Valleceppi. Per questo motivoi tecnici del Comune anche ieri hanno lavorato assieme alla protezione civile per monitorare la situazione di argini e fossi (attenzione al percorso verde lungo il Tevere) ma al tempo stesso ispezionare e liberare da fogliame e sterpaglie i tombini lungo le strade. Operazioni che sicuramente richiedono tempo ma che vengono reputate necessarie. In molti, durante l'alluvione di lunedì hanno sottolineato come lo stato dei tombini e di alcuni fossi abbia contribuito non poco a creare quel fiume di acqua e terra che ha occupato i sottopassi e si è insinuato nei locali a piano terra di abitazioni e negozi. Sono oltre 300 gli edifici danneggiati nelle zone colpite dalla pioggia.

E.Prio.