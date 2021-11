Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:02

INFANZIA

Qualche progetto avviato, altri pronti a partire e anche un'idea ben precisa su quel che fare per l'immediato futuro. «Per i servizi 0-6 non è più rimandabile la costituzione di un'agenzia unica che coordini progetti, controlli l'impiego dei fondi del Pnrr, misuri gli out-come degli interventi». A lanciare la proposta di azione il vicesindaco con delega alla Scuola Gianluca Tuteri. In questi giorni il Comune, nell'ambito della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si sta muovendo con numerose iniziative. Un momento utile anche per fare il punto sui progetti e sui numeri in città relativamente al tema dell'istruzione. Perugia è in grado di offrire oggi 43,8 posti ogni 100 bambini, in media con l'Umbria che si pone al secondo posto in Italia dietro la sola Valle d'Aosta. A livello nazionale restano le criticità, con un abbandono scolastico che resta alto (15%). Il Comune ha scelto di puntare su alcuni progetti innovativi. Il primo, già partito, è il baby newsletter: invio di otto lettere ai neogenitori per accompagnarli nel primo anno di vita del bambino con suggerimenti e consigli. Pronto a partire La nascita colora la vita, con presa in carico delle famiglie dai primi 3 mesi di gravidanza fino al terzo anno di vita del bambino con servizi ed

educazione genitoriale. In cantiere un terzo progetto, l'outdoor education, che tende a favorire l'educazione e gli apprendimenti negli ambienti esterni.