Domenica 15 Agosto 2021, 05:01

TRA ARTE E CULTURA

Perugia tra le mete più gettonate dell'estate. Se le presenze turistiche a Perugia fanno registrare un incremento, di pari passo vanno le visite nei musei civici dell'acropoli. Numeri che, in alcuni casi, superano l'estate eccezionale del 2020. Un assalto al capoluogo che avviene anche in un contesto in cui la Galleria Nazionale dell'Umbria è temporaneamente chiusa a causa dei lavori. Una colorata invasione che ha interessato anche gli hotel, bar e ristoranti del centro che registrano il tutto esaurito.

POZZO ETRUSCO

Tra le mete più visitate del centro c'è il Pozzo Etrusco gestito dalla Fondazione Ranieri di Sorbello insieme alla Casa museo a palazzo Sorbello. «I dati di luglio hanno già superato quelli dell'anno scorso dicono dalla Fondazione - . Aspettiamo per fare il punto su agosto, anche se il trend sembra confermarsi, quando abbiamo raggiunto i 10mila visitatori. La novità è che quest'anno sono tornati gli stranieri. Il nostro è un pubblico molto ampio che abbraccio gli appassionati di archeologia ma anche i visitatori mordi e fuggi». E sul Green pass? «Ci aspettavamo una diminuzione di presenza concludono dalla Fondazione - ma le defezioni sono quasi pari a zero».

MUSEI CIVICI

L'estate 2021, si prospetta come l'estate dei record con un totale di circa 10.500 visitatori. Tra luglio e l'inizio di agosto la Cappella di San Severo batte infatti il suo stesso primato, registrato nel 2020, con 8mila visitatori, di cui 4.317 nei soli primi dodici giorni: un +5% rispetto all'anno precedente. «Un record - ha detto l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano - che premia buone pratiche e strategie di valorizzazione. Se nel 2020, anno delle celebrazioni raffaellesche, la Cappella di San Severo ha conosciuto un incremento di visitatori tra i più alti in Italia, nel 2021 il dato è costante miglioramento, a dimostrazione del fatto che l'affresco di Raffaello e Perugino è diventato davvero un punto di riferimento. L'entrata in vigore del green pass non ha intaccato la crescita degli ingressi confermando che i turisti sono profondamente coscienti del luogo che si accingono a scoprire». Buoni i numeri anche a Palazzo della Penna che migliora i dati pre Covid: +165% rispetto al 2020 e l'11% rispetto al 2019 con le sole due permanenti Dottori e i futuristi umbri e Joseph Beuys a Perugia Opera Unica e la mostra temporanea Radici e foglie soltanto.

TORRE DEGLI SCIRI

Tra gli attrattori più visitati, anche la Torre degli Sciri gestita dall'associazione via dei Priori. «Abbiamo una media di 40 visitatori al giorno, soprattutto turisti. La cosa più interessante è che i turisti ci chiedono informazioni sulla possibilità di visita prima di arrivare a Perugia, nella fase di programmazione della vacanza». Insomma, tutti passi per Perugia e le sue bellezze a prova di Covid.

Cristiana Mapelli