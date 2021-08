Martedì 10 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

«Scusi, per il centro storico?». Una semplice domanda a cui, nei giorni scorsi, i perugini che si trovano in zona via Cortonese è stata posta decine di volte. L'occasione è stata la temporanea chiusura fino a ieri del minimetrò, come ogni anno, per la necessità di effettuare interventi di manutenzione. Uno stop forzato che, però, ai turisti che in questi giorni hanno preso di mira il capoluogo è costato parecchio. E anche alla città che, in un momento così difficile, forse, non si è presentata nel miglio dei modi. Infatti, non è stata attivata nessuna linea aggiuntiva per sostituire le rosse carrozze ferme per una settimana dell'archistar Jean Nouvel, ma solo il normalissimo servizio di autobus di linea di Busitalia. Insomma, qualcosa non sembra aver funzionato nei migliori dei modi. Sin dalle prime ore del mattino, decine di visitatori, italiani e stranieri, vagano disorientati per la zona di Pian di Massiano, alla ricerca di qualche indicazione e di un autobus in direzione dell'acropoli. Autobus che, per la maggior parte delle volte, sono già affollati, costringendo i nuovi passeggeri a saltare un giro e attendere il prossimo. C'è anche chi, dalla stazione Fontivegge, non volendo più aspettare un mezzo pubblico, con trolley e valige si avvia in direzione del centro storico a piedi.

SCALE MOBILI

Nonostante lo stop al minimetrò, come spiegano dalla società, è assicurato il funzionamento delle scale mobili e l'ascensore inclinato attigui alla stazione del Pincetto. Ma sono diverse le segnalazioni che raccontano anche come, nei giorni scorsi, sia le scale mobili che l'ascensore obliquo abbiamo più volte interrotto la propria corsa costringendo i passanti a farsi una bella scalinata a piedi. «Abbiamo ascoltate più lamentele da parte di turisti ma anche perugini raccontano i commercianti di piazza Matteotti, proprio all'imbocco del capolinea del minimetrò che si sono ritrovati a fare scalini dopo scalini».

Cristiana Mapelli