22 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Perugia va alla battaglia del Trasimeno. Non ci sono territori da conquistare, ma turisti cui far cambiare mèta. Preziosi oggetto del desiderio in periodi normali, figurarsi adesso con la pandemia che ha messo in ginocchio un comparto. Figurarsi adesso che si guarda a una ripartenza senza ancora capire bene come. Figurarsi adesso che l'Umbria ha deciso di giocarsi tanto proprio sul tavolo verde del turismo. E la battaglia del Trasimeno Perugia la gioca contro la Toscana che sconfina in Umbria quando si tratta di accalappiare i turisti che arrivano nella zona del lago, soprattutto gli stranieri.

Ecco perché, per esempio, palazzo dei Priori, sotto la regia dell'assessore al Turismo, Gabriele Giottoli, è pronto a giocare, con l'occhio attento di palazzo Donini, la carta di una rivoluzione territoriale. Non più aggregazione con Deruta, Corciano e Torgiano, ma intesa con i Comuni del Trasimeno che già del loro sono consorziati, aggiungendo Umbertide e Lisciano Niccone. Un po' di Tevere e molto lago per cambiare le mosse sul fronte della promozione turistica. Dopotutto con il Trasimeno le prime mosse congiunte sono importanti: i progetti del Recovery Plan con il collante Dell'Università e la Strada del vino. E proprio dal Recovery dei Comuni dell'area sud del Trasimeno si guarda a Perugia per la mobilità alternativa, Bet in testa. Ecco che la nuova unione fa la forza e il lago diventa terreno si scontro (meglio, di sfida) con le città delle Toscana che catturano meglio di Perugia chi trascorre le vacanze sulle sponde del lago. Da Arezzo a Siena, fino a Firenze.

Proprio in questa ottica di conquista di nuovi mercati al momento di una ripartenza che, in qualche modo può mette tutti alla pari, il capoluogo prova a giocarsi un'altra carta: quella di offrire la vetrina delle vie del centro storico alle città e alle produzioni regionali. Così la sfida del marketing territoriale, metterà in pista vie a tema per promozioni ed esposizioni: via del Trasimeno, naturalmente, la via della Ceramica, la via della Valeriana. È logico che l'accalappia turisti non si fa solo con la promozione. Ma con gli eventi. E quelli legati all'enogastronomia possono farla da padrone. Ecco perché palazzo dei Priori si è orientato verso il lago e ha fatto l'ingresso nelle Stade del Vino del Trasimeno.

L'orizzonte è decisamente nuovo, ma anche è anche decisamente ampio. E rivoluziona l'appartenenza a un distretto turistico con un passo epocale. Passo a cui, a livello regionale sta lavorando anche palazzo Donnini per superare la tradizionale e un po' vecchiotta divisione su dodici At. Perugia fa da rompighiaccio, gioca la carta delle attività congiunte e si riposiziona. Intanto per vincere la battaglia del Trasimeno.

Luca Benedetti