Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:02

LA SFIDA

Sedici comuni, con Perugia capofila, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per la realizzazione del percorso ciclo-turistico permanente tra Perugia e Assisi Francesco nei sentieri. Il progetto, promosso dall'omonima Asd presieduta da Cesare Galletti, consentirà di procedere alla realizzazione del tratto che collegherà Perugia e Assisi, toccando Bettona, Bevagna, Cannara, Spello e una serie di altre località e borghi storici, con diramazioni che consentiranno di raggiungere molti tra i principali comuni umbri. Fra questi Gubbio, Valfabbrica, Umbertide, Montone, Tuoro sul Trasimeno, Lisciano Niccone, Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Magione, Corciano. Il progetto, sostenuto anche attraverso un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, rappresenterà un vero e proprio fiore all'occhiello per il territorio regionale, essendo il più ampio come superficie e per comuni coinvolti. Il percorso consentirà inoltre una maggiore vicinanza alla Toscana, dove Francesco nei sentieri mantiene collaborazioni importanti con realtà di livello, nel settore ciclistico, come l'Eroica. L'idea di un percorso ciclo turistico permanente è frutto di un lungo lavoro di ricerca da parte dell'associazione, peraltro sperimentato sul campo nel corso delle cinque edizioni della omonima manifestazione cicloturistica d'epoca. «I percorsi ha detto Galletti - sono fatti su strade preesistenti però poco trafficate, che non coinvolgono centri commerciali, agglomerati industriali, oppure abitativi di scarso valore, ma che hanno invece una valenza panoramica, paesaggistica e culturale». «Sono ormai sei anni ha spiegato l'assessore comunale allo Sport Clara Pastorelli che la ciclostorica lavora con l'amministrazione comunale per lo sviluppo del territorio. Oggi finalmente portiamo a compimento parte del percorso grazie alla sottoscrizione del protocollo da parte di ben 16 Comuni umbri: un modo condiviso per valorizzare le bellezze che i nostri borghi sono in grado di offrire».