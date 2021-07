Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

CITTÀ DIGITALE

Perugia InApp, la nuova piattaforma ultra digitale che guarda al turismo ma punta a diventare strumento utile anche per i perugini, comincia a farsi spazio in sempre più smartphone. A pochi giorni dal lancio ufficiale, sono infatti incoraggianti i primi dati relativi all'utilizzo, o meglio allo scaricamento dell'applicazione dalle piattaforme di Android e Ios. I numeri non sono certo quelli delle applicazioni più famose al mondo, come quelle dei social, ma sia fra turisti che cittadini l'interesse è in crescita, con una media di una trentina di download al giorno. Sono più di seicento quelli che hanno scaricato e utilizzato l'applicazione su Android, circa la metà per quanto riguarda chi ha un telefonino con l'altro sistema operativo. Tenendo conto anche del momento, con il flusso turistico ancora contratto rispetto al passato, una partenza buona. Cominciano a fare effetto anche i cartelloni pubblicitari sparsi in città e la promozione via social a quel nuovo servizio fortemente voluto dal Comune, che ora punta ad ampliare l'offerta, coinvolgendo sempre più realtà del territorio chiamate a proporre contenuti. Un aspetto evidenziato durante la presentazione della piattaforma, novità ipertecnologica visto che si basa anche sull'uso della realtà aumentata. L'App ad esempio alla Rocca Paolina permette di vedere ambienti come erano alle origini. Poi percorsi, spiegazioni, informazioni storiche. Molti hanno gradito, qualcuno ha già detto la sua su alcuni aspetti da migliorare. Elementi subito raccolti dal Comune che, con gli sviluppatori dell'App, è già al lavoro. C'è chi consiglia di inserire un pulsante «che localizzi il luogo e faccia partire l'itinerario per arrivarci dalla posizione attuale». Oppure chi non ha potuto scoprire l'App perché «va in crash». Per altri «l'idea è molto carina» ma servono modifiche «o così non è utilissima». Consigliato, ad esempio, di migliorare la funzione del torna indietro da una pagina all'altra. Aspetti, come detto, precisati qua e là tra i social e già all'attenzione dei tecnici. A livello generale c'è soddisfazione per il progetto avviato (una parte del più generale percorso per migliorare quel che concerne il turismo in città, come la segnaletica). Soddisfatto soprattutto l'assessore al ramo Gabriele Giottoli, che ha toccato con mano la soddisfazione di un gruppo di turisti incontrati durante la celebrazione di un matrimonio a palazzo dei Priori. «L'App sta funzionando e a dirlo non sono solo i numeri, ma anche le testimonianze di chi la usa per scoprire la città. Mi riferisco ai turisti che in questi giorni stanno ripopolando Perugia e che, incontrati per caso alla sala della Vaccara, ci hanno tenuto a complimentarsi per il bel lavoro fatto. Mi hanno raccontato di come l'App è stata utile per visitare l'acropoli seguendo però degli itinerari particolari, insoliti, e hanno particolarmente apprezzato la realtà aumentata».

Riccardo Gasperini