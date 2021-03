5 Marzo 2021

IL FOCUS

I Paesi con cui è maggiore il dialogo economico delle aziende umbre? Turchia e Russia. Lo dicono i dati forniti dall'Agenzia delle dogane e monopoli per l'anno 2020. Alla voce Export, i 526 milioni parlano di Turchia (58 milioni), Russia (56,7), Canada (29,9), Cina (27,9), Giappone (25,5), USA (21,6), Hong Kong (16,3), Corea del Sud (16), Taiwan (10,2), Australia (8,1).

Sul fronte importazioni (513 milioni di euro complessivi) la voce grossa la fa la Cina (51,3), poi Tunisia (36,6), Turchia (15,6), USA (10,4), Ucraina (4,3), Canada (3,1 ), Cile (2,1) e poi altri paesi a seguire. Gli acquisti intracomunitari sono risultati pari a 24 milioni.

Da segnalare come uno dei progetti più importanti, proprio per contrastare gli effetti drammatici della pandemia sull'economia, da parte dell'Agenzia è quello della Dogana a km 0 ovvero di uno snellimento delle pratiche burocratiche per le concessioni dello status di esportatore autorizzato. In Umbria nel 2020 si è passati a 35 concessioni rispetto alle 12 del 2019 con un incremento del 192 per cento.

Sempre a proposito di attenzione alle aziende, da sottolineare come nel 2020 sul fronte delle agevolazioni e delle compensazioni economiche in materia di accise sono state liquidate agli operatori agevolazioni economiche per complessivi 28,96 milioni di euro tra agevolazioni agli autotrasportatori (25,31 milioni),riaccrediti (3,61 milioni) e agevolazioni ai tassisti (34 mila euro).

All'aeroporto di Sant'Egidio, infine sono stati sdoganati con procedura veloce 12 milioni di mascherine e DPI,e rilasciate 9 autorizzazioni per 3,8 milioni di litri di alcoli per produzione di igienizzanti.

Mi. Mi.