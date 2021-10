Domenica 17 Ottobre 2021, 05:02

L'EMERGENZA

MAGIONE Torna l'onda lunga dei furti nel comprensorio del Trasimeno, tra attività commerciali e abitazioni coinvolte nei raid di malviventi, provenienti anche da fuori regione. A Magione, dopo una serie di furti in un supermercato, la polizia locale, in collaborazione con quella di Castiglion Fiorentino, comunica di aver individuato «le presunte autrici di un furto avvenuto nei giorni scorsi in uno storico centro commerciale», mentre a Tuoro il sindaco avverte i cittadini di fare attenzione a possibili intrusioni nelle abitazioni. Intanto, a Magione, «a essere identificate e poi deferite alla Procura per concorso tra di loro per furto sarebbero due donne - comunicano gli uomini della municipale magionese - risultate poi come madre e figlia senza fissa dimora, le quali si sarebbero impossessate di due forme di formaggio nascondendole dentro le rispettive borse. Alla cassa avrebbero poi pagato solo uno yogurt uscendo senza problemi». Una mossa che non è passata inosservata al personale del negozio: infatti, la mancanza della merce è stata notata dai commessi che «hanno fatto la segnalazione, facendo partire le indagini che hanno poi permesso agli agenti della polizia di Magione di individuare il veicolo usato per muoversi dalle due donne». Le successive ricerche per individuare «le presunte autrici della sottrazione della merce alimentare - dicono ancora gli uomini della polizia locale - hanno portato a Castiglion Fiorentino dove si è dimostrato fondamentale il supporto della locale polizia». Ma l'allerta furti non si placa nel territorio lacustre. «Negli ultimi giorni si sono registrati dei furti che hanno interessato le abitazioni di alcune zone del paese - fa sapere il primo cittadino di Tuoro, Maria Elena Minciaroni - I furti sono avvenuti, prevalentemente, durante le ore crepuscolari, tra il tardo pomeriggio e la sera. Quindi, ora invitiamo tutti i cittadini alla massima attenzione e a segnalare persone o macchine sospette alle forze dell'ordine che stanno intensificando i controlli». Furti, tiene a precisare il sindaco Minciaroni, «che non riguardano solo Tuoro, ma anche i paesi limitrofi: per un maggior controllo del territorio l'amministrazione sta predisponendo un progetto per incrementare il numero delle telecamere e sostituire quelle esistenti con altre ad alta definizione, di ultima generazione, con i lavori saranno ultimati entro l'anno». Il Comune fa ancora sapere che «sempre in un'ottica di sicurezza e risparmio, di aver predisposto l'efficientamento dei corpi illuminanti di alcune strade del capoluogo, di Vernazzano e oggi è iniziato l'efficientamento al Borghetto, mentre entro la fine del mese di ottobre sarà terminato tutto l'intervento di efficientamento dei 211 corpi illuminanti e l'iter di approvazione del progetto per le nuove linee».

S.Can.