27 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

CITTÀ DI CASTELLO Allarme in Altotevere. Sette truffe on line scoperte in appena sei mesi solo dai carabinieri. L'ultima in ordine di tempo ha portato alla denuncia di una donna italiana di 48 anni e di un cittadino turco 23enne, domiciliati nel Pisano, che avrebbero convinto un 33enne tifernate a versare 110 euro per l'acquisto di una Playstation 4 nella sezione Marketplace di Facebook. Perfezionato il saldo con ricarica Postepay, il giovane ha atteso invano l'arrivo dell'oggetto dei suoi desideri ed ha capito di essere caduto in un tranello. Verbalizzata la denuncia, i carabinieri della stazione di Città di Castello, coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti, hanno avviato le indagini, riuscendo a risalire ed identificare con grande rapidità i due presunti autori della fregatura, conosciuti dalle forze dell'ordine come professionisti del settore. La coppia è stata quindi deferita alla competente autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di truffa aggravata in concorso.

Questo tipo di misfatto - fa sapere l'Arma - è ormai cresciuto in maniera esponenziale e merita il dovuto approfondimento. Nel caso di specie si parla di pishing che nasce come strumento per reperire credenziali bancarie o di carte di credito attraverso canali informatici. Poi ci sono il voice fishing, cioè la richiesta di dati bancari o credenziali con chiamate in voce, e da ultimo lo smishing, operazione analoga a mezzo di sms.

Un'altra modalità vede la richiesta di amicizia sulle piattaforme tipo Instagram attraverso le quali fantomatiche ragazze, giovani ed avvenenti, trasmettono e chiedono foto osè. Successivamente scatta il ricatto. Sempre la stazione di Città di Castello il 15 gennaio scorso ha denunciato un campano 23enne per l'ipotesi di reato di estorsione ed accesso abusivo al sistema informatico. In pratica, questi malviventi, abili hacker, si inseriscono illecitamente nei pc e negli smartphone, attivando da remoto varie funzioni. Nell'ultimo semestre sono stati cinque gli imbrogli in Rete scoperti dagli uomini del luogotenente Capalti e due dai militari di Citerna. Conteggiando le denunce presentate e risolte dal commissariato tifernate di via Morandi nello stesso periodo la media è di due raggiri al mese. Raggiri messi a segno prospettando la vendita degli articoli più diversi: una canoa, un tagliaerba, un ciclomotore, ultimamente un cucciolo di cane. Transazioni perfezionate sui più comuni siti web, moltiplicate in questo periodo, causa il lungo lockdown che ha interessato il nostro Paese. Contestualmente, sono aumentati i colpi posti in essere da malfattori che hanno trovato un terreno fertile per facili guadagni. Malfattori troppo spesso inconsapevolmente coperti dalle loro vittime che per vergogna non trovano il coraggio di denunciare.

Nei casi sospetti o per fugare qualunque dubbio - raccomandano i carabinieri - la cittadinanza si rivolga alle stazioni della compagnia di Città di Castello che provvederanno ad ogni incombenza per contrastare il fenomeno, annoso e sempre più presente.

Walter Rondoni