9 Marzo 2021

IL PROCESSO

Milleduecento metri quadri, affacciata sulla via Appia. E soprattutto, una delle mete principali della Dolce Vita romana degli anni Cinquanta e Sessanta. È villa Ricordi, per decenni residenza di Ferruccio Merk (in arte Teddy Reno) e Rita Pavone. Ieri, a poche ore dalla chiusura de festivaldi Sanremo, la Corte d'appello di Perugia ha messo un punto importantissimo su una maxi truffa che ha visto sfortunato protagonista lo stesso Reno, raggirato da una persona di fiducia che si è approfittata anche in relazione all'età (oggi ha 95 anni, all'epoca dei fatti 86) per cercare di sfilargli decine di migliaia d'euro con la scusa di poter riottenere a un prezzo vantaggioso quella villa che lo stesso Merck aveva venduto nel 2008 ad oltre due milioni di euro al commercialista Maurizio Tempestilli.

Un punto importantissimo, si diceva. Dal momento che il secondo grado con la sentenza di ieri mattina ha confermato quanto il tribunale di Perugia aveva stabilito nel 2018 e cioè la condanna a un anno e sei mesi per Fabio De Angelis, il contabile romano accusato di aver raggirato Merck, con risarcimento fissato a 150mila euro «a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale» nei confronti dello stesso Merck.

Perché una vicenda romana è finita a Perugia? Per competenza territoriale. Coinvolto suo malgrado nella vicenda c'è infatti un giudice romano, che il commercialista condannato anche ieri in secondo grado aveva tirato in ballo esibendo un falsa documentazione attestante la firma proprio di un giudice. Tutto a sua insaputa. In sostanza, l'imputato aveva convinto Teddy Reno a versare somme periodicamente proprio nell'ottica di rientrare in possesso della villa, in quel momento (2012) sottoposta ad amministrazione controllata, e nelle ricevute di ogni bonifico di volta in volta Merck riceveva la documentazione, si legge nella sentenza di primo grado, in cui il cusotde giudiziario ricordava la delega del giudice e il numero del procedimento. Documentazione che le indagini seguite alla denuncia di Teddy Reno, dopo la scoperta che c'era qualcosa di strano perché ogni volta De Angelis rimandava la consegna delle chiavi della villa, dimostreranno essere completamente falsa.

Reno, parte civile nel processo e rappresentato dagli avvocati Massimo Brazzi del foro di Perugia e Maria Auletta Rocca del foro di Pescara, ha espresso soddisfazione per la sentenza.

Michele Milletti