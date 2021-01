© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DRAMMATornare a casa dal lavoro e precipitare all'inferno. Quello che dall'ora di pranzo del 31 dicembre stanno vivendo due genitori di Elce, dopo aver visto il corpo senza vita della loro giovanissima figlia steso senza vita in camera da letto. Quella stessa figlia salutata appena qualche ora prima, con la quale avrebbero passato un San Silvestro in famiglia per via del Covid ma non per questo meno bello e sentito.E invece ecco un cadavere troppo giovane per essere vero, specie perché al momento quel corpo appena ventenne ha smesso di vivere e respirare senza un motivo evidente.Ci sarà bisogno, più che mai, dell'autopsia per cominciare a dare risposta a un dolore che probabilmente nessuna risposta potrà placare, ma che (giustamente) per il sostituto procuratore Gemma Miliani è necessario dare.I FATTIIl dramma esplode nell'abitazione di Elce intorno a mezzogiorno di San Silvestro. Mamma e papà della ragazza, appena 22 anni, rientrando a casa dal lavoro la trovano senza vita. Nonostante lo choc e un dolore straziante, si mettono a disposizione dei carabinieri e dell'autorità giudiziaria per provare a ricostruire le ultime ore di vita della ragazza. Emerge il fatto che la ventiduenne da qualche giorno era malata, lamentando dei dolori muscolari. Proprio per questo motivo, secondo quanto appreso dagli investigatori, il medico di famiglia le aveva prescritto un farmaco a base di cortisone.I militari intervenuti stabiliscono anche un'altra cosa importante, e cioè che nell'appartamento non ci sono segni di effrazione e che la ragazza non presenta segni di una morte per mano di un'altra persona o per altre cause violente. Insomma, una morte improvvisa quanto misteriosa.Visto il periodo, viene disposto un tampone per stabilire se la ragazza potesse aver riscontrato una positività al Covid-19. Gli esiti del tampone sono arrivati nella giornata di ieri e, sempre secondo quanto si apprende, hanno dato esito negativo.Scongiurata anche questa possibile causa, la morte di una ragazza così giovane si fa di conseguenza ancora più all'apparenza inspiegabile. Per questo motivo, nella giornata di oggi, il sostituto procuratore Miliani con molta probabilità affiderà al medico legale Laura Panata l'incarico di eseguire l'autopsia sul corpo della ragazza nel tentativo di iniziare ad avere i primi elementi per spiegare il decesso improvviso.Michele Milletti© RIPRODUZIONE RISERVATA