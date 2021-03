12 Marzo 2021

VIABILITÀ

Nel percorso di definizione delle strade avviato dal Comune, spuntano anche casi di cittadini disposti a cedere parti di terreni per far diventare dei tratti comunali. È il caso di Pieve di Campo, come emerso ieri durante una seduta della commissione Urbanistica, rispetto alcune vie della zona considerate finora strade private e catalogate nelle private ad uso pubblico ma che di fatto garantiscono un collegamento fra strade di interesse pubblico. Per queste, come spiegato durante la seduta dal consigliere Paolo Befani (FdI), c'è appunto la disponibilità degli attuali proprietari a cedere i terreni al Comune. Una proposta che, come evidenziato dal mobility manager Leonardo Naldini, è stata valutata come fattibile dagli uffici del Comune. Comune che, con il percorso di revisione degli elenchi delle strade, metterà mano anche ad altre situazioni. Il precedente aggiornamento degli elenchi risale al 2019, con delibera di giunta nel mese di maggio. Dal 7 ottobre al 7 novembre vennero pubblicati nella sezione avvisi del portale comunale gli elenchi delle strade comunali, vicinali di uso pubblico, strade vicinali da sdemanializzare e l'elenco delle strade urbane ed extraurbane private di uso pubblico. Al riguardo, sono giunte 10 comunicazioni da parte di cittadini interessati ad alcune strade comunali o vicinali, e altre 9 osservazioni sono pervenute tardivamente ma sono state ugualmente istruite dagli uffici. Alcune osservazioni sono state accolte, altre rigettate. Un passaggio che ha contribuito all'aggiornamento degli elenchi, che andrà avanti nel tempo. Anche perché di proposte di modifica ne spuntano altre.

Fra le osservazioni, Erika Borghesi (Pd) ha sottolineato che non risulta una strada nella zona di Ramazzano fra le comunali ma che, invece il Comune stesso ha già bitumato e riqualificato. Anche la consigliera Roberta Ricci (Lega) ha sottolineato la necessità di rendere comunale la strada vicinale a uso pubblico Santa Lucia Canetola a Montemalbe, in virtù del fatto che la adiacente via dei Cappuccinelli sarà comunale a breve e proprio in zona è diventata comunale via Quintino Sella dopo un lungo percorso con la tavolo Comune e frontisti. L'assessore Otello Numerini (Lavori pubblici), ha spiegato che «l'approvazione dell'atto non è il termine di un percorso, ma anzi vi sarà il coinvolgimento del consiglio comunale ogni qualvolta vi sia necessità di aggiustamenti». Soddisfazione per il lavoro svolto è stata espressa dalla presidente della commissione Cristiana Casaioli (Progetto Perugia), che ha sottolineato come la classificazione abbia una grande rilevanza, anche per l'attuazione del piano strade comunale.

Riccardo Gasperini