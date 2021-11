Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:04

LA SENTENZA

Settecentomila euro di debiti con le casse dello Stato, tra tasse non pagate e debiti pesantissimi con Equitalia, più i contributi previdenziali mai versati. Un buco nero che è costato una condanna a un anno e sei mesi a due note imprenditrici di Perugia, accusate di bancarotta semplice e fraudolenta dal sostituto procuratore Gianpaolo Mocetti. E ieri il giudice per l'udienza preliminare Natalia Giubilei ha accolto la tesi della procura, condannando le due donne, di 49 e 69 anni, nell'udienza che si è svolta nel tribunale di via XIV Settembre, per il crac del ristorante gestito nell'hinterland di Perugia.

Un ristorante in attività, ma che ha eluso per anni gli obblighi imposti dalla legge. In base alle accuse, infatti, le due imprenditrici che sono state socie per vent'anni di un'azienda dichiarata poi fallita nel 2016 - «in concorso tra loro, durante i tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, in particolare a decorrere dal gennaio 2014, non tenevano i libri e le altre scritture contabili previste dalla legge».

E non solo, perché sempre secondo le accuse avrebbero cagionato «con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società; in particolare a decorrere dall'anno 2006 al fallimento, omettevano sistematicamente il pagamento dei tributi erariali sia come impresa che come persone fisiche obbligate in solido per un totale di 225.730 euro, effettuando solamente minimi pagamenti parziali». Versamenti tra i seimila e i quarantaseimila euro all'anno, con l'aggravante del mancato pagamento dei contributi previdenziali: «alla data del fallimento, l'esposizione debitoria nei confronti di Equitalia Centro spa ammontava a 472.224,74 euro, con danno patrimoniale di rilevante gravità».

Tra gli atti del fascicolo, oltre ad altri documenti, sono entrati sia la sentenza dichiarativa di fallimento che la relazione e il verbale di sommarie informazioni reso dal curatore alla polizia giudiziaria, insieme alle certificazioni di tutti i pagamenti parziali effettuati e dovuti ai mancati pagamenti di imposte varie, Irpef, addizionali comunali e regionali, incluse le sanzioni dall'anno 2006 al 2014. Quando poi è iniziata la totale mancanza di libri e scritture contabili.

La condanna è arrivata a poco più di un anno dalla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Perugia: il rito abbreviato ha consentito alle due imprenditrici assistite dagli avvocati Elena Cristofari, Stefano Castellani e Nicola Tondini di ottenere lo sconto di un terzo della pena.

E. Prio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA