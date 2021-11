Lunedì 1 Novembre 2021, 05:01

LA DENUNCIA

«Grave ed emergenziale condizione in cui versano la maggior parte delle aule d'udienza del tribunale penale di Perugia, carenti tanto dal punto di vista igienico sanitario quanto da quello strutturale». A cui si aggiungono allagamenti sistematici a ogni pioggia, con la pandemia che ha fatto «emergere ulteriori criticità, legate da una parte agli spazi angusti preposti all'attesa delle udienze e alle dimensioni delle aule spesso non confacenti al numero di soggetti coinvolti, dall'altra all'inadeguatezza del sistema di aerazione». Tutti elementi, emersi nell'ultima riunione del suo consiglio direttivo, che hanno convinto la Camera penale Fabio Dean di Perugia, presieduta dall'avvocato Vincenzo Bochicchio, a proclamare «l'astensione collettiva dalle udienze e da ogni attività giudiziaria del settore penale, per i giorni 15 e 16 novembre 2021» e a deliberare «lo stato di agitazione permanente».

«L'astensione spiega Bochicchio - è proclamata esclusivamente in riferimento alla questione della infelice situazione in cui versa la sede del nostro tribunale. Crediamo, infatti, che sia una battaglia giusta e la porteremo fino in fondo per quanto ci sarà possibile. Mi preme evidenziare, però, che il problema è sentito e condiviso sia dall'Ordine degli avvocati che dalle autorità competenti che per conto loro stanno cercando con grande impegno soluzioni al problema. L'astensione servirà a tenere alta l'asticella dell'attenzione sull'emergenza in corso e per accelerare l'iter per l'individuazione di una logistica alternativa nell'immediato nell'attesa della tanto agognata cittadella giudiziaria».

E. Prio.