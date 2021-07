Domenica 11 Luglio 2021, 05:02

L'INCONTRO

Gli avvocati si aggiudicano sul campo il triangolare della legalità. Si è svolto sul verde dello stadio Artemio Franchi di Siena il triangolare di calcio in occasione della Giornata della legalità Città di Siena, che ha visto scendere in campo la squadra nazionale Magistrati Sport & Legalità, la rappresentativa Interforze di Siena e la rappresentativa avvocati del Foro di Siena e Perugia. E proprio gli avvocati dell'imbattibile Jus Perugia Andrea Castellini hanno primeggiato a suon di gol e spettacolo alla brasiliana. Chiudendo con un inappellabile 3 a 0 (reti di Solimene, Rosati e Quirini) la partita con i magistrati e con due reti a zero (siglate da Rosati e Falomi) la sfida con la rappresentativa Interforze. La terza partita ha visto poi vincere i Magistrati contro interforze con un risultato di 2-0. Le tre squadre erano capitanate dalla determinazione del tenente Ottavio Rosatelli (Interforze), dalla tenacia del procuratore generale di Perugia Sergio Sottani (Magistrati) e dalla garra di Marco Piazzai (Jus Perugia). Grinta, perseveranza e voglia di non mollare mai per cui c'è da segnalare, per gli avvocati, la prestazione sempre al massimo del bomber Rosati (capocannoniere del torneo), di Giuseppe Solimene e Massimo Belardinelli, quest'ultimo nel suo nuovo ruolo di centrocampista tutto fare, nel team dedicato alla memoria dell'amatissimo collega Castellini. Nella squadra dei magistrati ottima prova del sempre atletico Sottani e dell'instancabile Paolo Abbritti.

E.Prio.