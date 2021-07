Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

L'ACCORDO

CITTA' DI CASTELLO La stazione di Trestina, situata nel bel mezzo del paese, cambia pelle, diventa spazio sociale e culturale. Il bando del Comune per la riqualificazione si è concretizzato con l'affidamento in comodato d'uso gratuito alla Croce Rossa, rappresentata dal presidente Francesco Serafini, ed all'associazione Trecalci, rappresentata da Moreno Ceccagnoli. Per l'ente locale il vice sindaco Luca Secondi insieme a Luciano Domenichini, consigliere comunale del territorio. «E' fondamentale che immobili come le stazioni dismesse da elemento di potenziale degrado siano convertite in beni pubblici dove svolgere attività d'interesse generale, specie nelle frazioni», sottolinea Secondi. «Le stazioni rappresentano una peculiarità del territorio, punteggiano il paesaggio ed è doveroso permettere che continuino ad avere una vita, a rappresentare dei riferimenti per la popolazione come lo sono state nell'ambito del sistema ferroviario locale», rilanciano Giampaolo Conti e Raffaella Diosono, di Umbria Mobilità. Per Francesco Serafini l'immobile diventerà «un presidio a sostegno delle attività di tutte le associazioni della zona sud, non ultima la realizzazione di una casa protetta per le donne vittime di violenza». Al momento, «è solo un'idea». Intanto, «l'associazione Trecalci lavorerà ad un utilizzo di carattere culturale a tutto campo», anticipa Moreno Ceccagnoli.

W. Rond.

