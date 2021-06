1 Giugno 2021

LA SFIDA

Tutto pronto per la ripartenza del turismo e della cultura in città. La promozione delle bellezze di Perugia passa anche da un documentario con il dj Belladonna che si è esibito domenica in piazza IV Novembre. Ed è nato così Perugia, Dj-set in my City, un live che per un'ora ha esaltato la potenza della musica e la bellezza della città del Grifo in un connubio ideale per far ripartire due settori martoriati come intrattenimento e turismo. A immortalare l'esibizione anche un drone ce ha sorvolato l'acropoli.

TOUR E TREKKING

Ma tanti sono anche gli appuntamenti dedicati alla riscoperta del territorio. Si parte domani, nel giorno della festa della Repubblica, con una visita guidata al museo laboratorio di Tessitura a mano Giuditta Brozzetti, nella zona di Elce. Le visite si svolgeranno alle 10, 11.30 e 16, 17.30 (costo di 10 euro a persona, gratuito per i ragazzi fino a 12 anni). E' invece un percorso di trekking urbano di circa 2 chilometri quello delle 17.30 dal titolo Viaggio nell'architettura Modernista a Perugia: dal cinema Lilli a via Birago(10 euro a persona, gratuito fino a 12 anni). Ancora tour guidati sabato e domenica, dal titolo Perugino inedito. La visita si svolgerà in parte all'interno del monastero delle clarisse di Sant'Agnese, in corso Garibaldi, dove è nascosto un tesoro della storia dell'arte: il quadro del Perugino Madonna delle grazie con santi. I turni di sabato e domenica: 15.30, 16.15 e 17 (10 euro a persona, gratuito fino a 12 anni). Per info su queste tre visite contattare il numero 371/3116801, anche su whatzapp. E' invece dedicata alla scoperta delle tracce del passaggio del grande predicatore francescano e figura carismatica di San Bernardino la visita guidata di sabato a cura dell'Agtu. Il tour Nel segno di San Bernardino parte alle 15 da piazza IV Novembre, di fronte alla scalinata del Duomo per una visita guidata di 3 ore. Per info e prenotazioni 075.815228 339.3390103 info@assoguide.it (10 euro a persona).

PERUGIA SOTTERRANEA

Sono riprese le visite Perugia sotterranea, per ripercorrere la storia dell'acropoli dagli etruschi ai giorni nostri. Il percorso è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, e si possono fare visite guidate. Durante la settimana i tour partono ogni ora: Dalle 10.30 alle 11,30 e dalle 14.30 alle 17.30. Nel fine settimana partenze ogni trenta minuti. Per informazioni e prenotazioni 075 5724853.

Cri. Map.

