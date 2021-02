LE RICHIESTE

Prima un lungo periodo di pioggia, poi l'ondata di neve e conseguente ghiaccio hanno messo a dura prova le strade cittadine non ancora toccate dal piano di risanamento, comportando un peggioramento delle buche presenti. In alcuni quartieri i problemi sono più rilevanti che altrove e c'è chi chiede un giro di vite immediato al Comune. L'ultimo appello è quello del consigliere comunale Francesco Zuccherini (Pd) che chiede alla giunta di mettere mano alle zone Ponte d'Oddi e Montegrillo. Due quartieri che, unitamente ai limitrofi San Marco e Santa Lucia, negli ultimi anni sono arrivati a contare oltre 13mila abitanti. Un numero che comporta un elevato passaggio di mezzi nelle principali strade dei quartieri, dove c'è bisogno di un intervento di risanamento. Zuccherini chiede «un impegno formale» ad esempio per strada Ponte d'Oddi, che collega San Marco a Monteripido, lunga quasi 2,5 chilometri che risulta «fortemente danneggiata in tutti i suoi tratti e necessita, in alcuni punti, anche di un investimento importante nella riqualificazione delle tubature sottostanti». In lista finiscono anche via Ruini, via Don Luigi Sturzo, via De Nicola, via De Gasperi e viale Montegrillo. Chiesta attenzione anche per due incroci: quello antistante la chiesa di Ponte d'Oddi e quello di Monteripido.

Intanto dalla zona dei Conservoni rialzano la voce i residenti che chiedono nuovo asfalto per quella che è stata ribattezzata via delle buche.

