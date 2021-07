Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

Tre incidenti, una città e una regione spaccate in due. In serie in poche ore, e soprattutto particolarmente importanti nella dinamica e negli effetti: un tir che precipita lungo la linea ferroviaria, chiudendo di fatto la circolazione su rotaia fino a tutto oggi; due tamponamenti a catena in pochi chilometri e a pochi minuti l'uno dall'altro che paralizzano il traffico in superstrada. E tre persone ricoverate in gravi condizioni. Tutto tra le quattro e le dieci di giovedì mattina, e tutto tra Collestrada e Ospedalicchio: fino alla tarda serata di ieri circolazione bloccata non solo in E45 in uscita da Perugia ma anche lungo la viabilità interna con migliaia di persone che hanno provato ad aggirare il blocco di Collestrada ma di fatto intasando tutta la zona tra Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi.

L'incidente del Tir sui binari è avvenuto alle 4,30 sulla linea Foligno-Terontola, con il conducente che soltanto due ore dopo è stato estratto vivo dai vigili del fuoco. Per quanto riguarda i treni è stato soppresso il primo intercity che da Perugia va a Roma, partenza da Fontivegge 6.40. Il Tacito (Terni-Milano) ha viaggiato con circa 40' di ritardo per chi partiva da Tr bus sostitutivi fino a Perugia per poi proseguire il viaggio. Un'ora di ritardo per un intercity Ancona-Roma. I bus sostitutivi collegano Perugia e Assisi, stazioni da dove ripartono i passeggeri sui convogli. Verso l'ora di pranzo è arrivata la gru per rimuovere il mezzo, ma prima andava svuotato il Tir. Si ipotizza la riapertura della linea per stamane. Alle 17 è iniziato l'intervento con due gru stradali per la rimozione dell'autoarticolato dalla sede ferroviaria. Al termine delle operazioni, lavorazioni dei tecnici Rfi per la riattivazione dell'infrastruttura.

«L'incidente di ieri mattina - commenta Ciro Zeno, coordinatore regionale infrastrutture della Filt Cgil - dimostra come sia quanto mai urgente la riapertura della linea della ex Fcu Perugia-Todi-Terni per dare all'Umbria un secondo collegamento ferroviario con Roma. Sbaglia l'assessore Melasecche quando pensa a una linea solo turistica. Tanto più che quel tratto per Rfi è un asset di interesse. Questo dimostra il valore di una linea strategica».

A complicare ulteriormente le cose i due incidenti tra le 9.309 e le undici, entrambi a catena con tante auto coinvolte nei tamponamenti. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale, ambulanze e tecnici Anas: due persone ferite in modo grave e altre gravissime limitazioni al traffico.

Vista la crescente difficoltà a muoversi lungo la E45 e sul Raccordo, migliaia di persone hanno optato per la viabilità interna ma il flusso è stato tale che di fatto per tutto il resto della giornata la circolazione è stata da incubo tra Ponte San Giovanni, Collestrada e Ponte Valleceppi. Migliaia di auto si sono concentrate lungo le vie delle frazioni, con inevitabili incidenti.

Michele Milletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA