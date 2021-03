11 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Tratta di essere umani. Questa la grave contestazione mossa a una donna residente in città e arrestata due giorni fa dai carabinieri. Un'accusa pesante e tra le più infamanti e per cui la giovane ha fatto chilometri in giro per l'Europa, mentre la cercavano varie forze dell'ordine tra una nazione e l'altra. E lei evidentemente aveva trovato riparo e una casa proprio in città, probabilmente in attesa che le acque intorno a lei si calmassero. Su questo hanno lavorato i militari della Stazione di Perugia, che lo scorso pomeriggio, come risultato di una minuziosa e veloce attività di ricerca, hanno localizzato in città - e sottoposto ad arresto provvisorio ai fini della consegna - una cittadina di origini nigeriane di trentaquattro anni, disoccupata, già nota alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso il 9 marzo dalla sezione penale della Corte di appello di Perugia. La donna, infatti, era ricercata in ambito internazionale a seguito di un mandato di arresto europeo, rilasciato dalle autorità tedesche, per il reato di tratta di persone commesso in Germania nel corso dell'anno passato. Subito dopo aver espletato le formalità di rito la trentaquattrenne è stata associata nella casa circondariale di Capanne, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ma a Perugia non dovrebbe restare più di una settimana: l'arresto dei carabinieri infatti è stato effettuato in attesa che la donna venga estradata in Germania, presumibilmente nei primi giorni della prossima settimana.