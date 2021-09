Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

L'AVVIO ALLE SUPERIORI

Un primo giorno di scuola diverso dal solito. L'attenzione più che a viabilità, trasporti e green pass, è stata rivolta alla voglia di ripartire in normalità. Quella strappata dall'emergenza Covid-19. Ieri la prima campanella ha significato il rientro in classe a pieno regime e l'auspicio generale di studenti, docenti, presidi e genitori è «che continui così». L'hanno detto le voci ascoltate davanti alle scuole. All'ingresso dell'Iis Giordano Bruno di Madonna Alta, dove le prime sono entrate a orari scaglionati e in pieno ordine dalle 9 in poi, in fila c'era anche Marco (linguistico) con papà Ivano. «È bello cominciare tutti insieme, speriamo di non dover fare l'esperienza della Dad appena iniziata questa nuova avventura».

Non è stato l'unico ad essere accompagnato da un genitore. Fuori dal cancello tanti parenti, anche nonni e fratelli. Inusuale per le Superiori, dove i ragazzi sono già quasi del tutto autonomi. Quello di ieri però era un primo giorno speciale e molti non se lo sono voluto perdere. A Madonna Alta, guardando al nodo viabilità, il rischio era quello di un caos perché lì si concentrano tre scuole. Il Bruno, che ha delle classe anche all'adiacente plesso (Pascal) che fa da succursale allo Scientifico Alessi e all'Iis Cavour-Marconi-Pascal.

Una concentrazione di oltre 1500 studenti, non facile da gestire. Ma, come detto anche dagli addetti ai controlli, non ci sono stati grossi intoppi. Superati i 10 minuti di fuoco a ridosso della prima campanella, tutto è filato via liscio. All'uscita ha funzionato il piano per la gestione dei bus, con una corsia preferenziale realizzata a lato della scuola, con la viabilità principale così lasciata libera. Qualche intoppo invece dalle parti dell'Istituto Fermi a San Sisto dove è stato ricavato spazio per sei classi dello Scientifico Galilei. Nonostante l'impegno della scuola e la predisposizione di servizi dedicati, problemi all'arrivo proprio in fatto di trasporti.

Questione di sincronismo fra le corse in arrivo da fuori città e le navette dedicate in partenza dalla stazione e piazza Partigiani. Alcuni sono arrivati alle 8,15. Dirigenza e azienda di trasporti hanno già avviato un confronto per risolvere il problema.

Ieri una mamma, Brunella, che ha scelto di accompagnare il figlio in auto, ha detto chiaramente che «per molti genitori è un problema e gli orari dei mezzi dedicati vanno sincronizzati». Nonostante tutto, c'è soddisfazione per l'avvio in piena presenza. Così la pensa un docente, il prof Massimo Ferrari (lettere).

«Delle classi al Fermi? Ci dobbiamo adeguare, di sicuro meglio qui che in classi piccole tutti attaccati». Tranquilli e felici invece i ragazzi, molti arrivati con mezzi proprio alla sede distaccata. Da uno scientifico all'altro. All'Alessi ieri nessun intoppo all'ingresso. Dal controllo del green pass per docenti e Ata all'appello per i ragazzi, tutto è filato liscio. Qualcuno è dovuto uscire poco dopo perché doveva fare il vaccino, un paio sono tornati a casa perché l'hanno fatto il giorno prima e si sono sentiti poco bene (solo debolezza). Per chi non c'era (isolamento fiduciario) tante domande dei genitori sull'eventuale Dad.

Riccardo Gasperini

