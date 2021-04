24 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







TRASPORTI

Il bilancio di esercizio 2020 per Minimetrò spa, approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale in vista dell'assemblea dei soci che si terrà lunedì 26, si è chiuso in rosso, con una perdita di quasi 230mila euro (226.140,55 euro per l'esattezza). Nel 2019 si era invece registrato un utile di 78.564 euro. Il dato conclusivo del 2020 è stato strettamente collegato all'emergenza sanitaria, che nel tempo ha comportato un minore spostamento dei cittadini e quindi degli utenti.

MENO PASSEGGERI

La perdita d'esercizio, come illustrato nella delibera di giunta, è da ricondurre alla caduta degli introiti da biglietteria, che rispetto all'esercizio precedente hanno registrato una flessione di circa il 65 per cento, in valore assoluto 1.554.000 euro. Nel 2019 i ricavi dalle vendite della biglietteria si erano assestati a 2,4 milioni, mentre nel 2020 l'introito è stato pari a 854.066 euro. Ad attutire lo squilibrio, ci sono alcune voci, come ad esempio i costi ridotti per i servizi (-423mila euro), per il personale (-90mila euro) che hanno portato ad un calo dei costi di produzione di quasi 810mila euro rispetto all'anno precedente, con una riduzione dell'8 per cento. Il Comune, che tempo fa ha aperto la strada per la vendita delle quote, ha una partecipazione di 6.090 azioni che rappresentano il 70% del capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA