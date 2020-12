IL PIANO

MAGIONE Trasimeno, ma non solo, pronto per la svolta. L'Auri, ha validato un programma di opere, definite con la concessionaria Umbra Acque, per oltre 14 milioni di euro entro il 2023 e per quasi 24 milioni di euro nel quadriennio immediatamente successivo ancora da finanziare. Tra queste c'è anche l'innovativa interconnessione acquedottistica dei Comuni del comprensorio con l'invaso di Valfabbrica sul Chiascio e con quello di Montedoglio, attualmente utilizzata solo per l'irrigazione. Sarà anche una vera e propria scommessa per il lago, con progetti di alto livello e con la previsione di impianti di depurazione d'avanguardia, l'estensione delle reti fognarie e il rafforzamento del sistema con il duplice allaccio acquedottistico alle dighe di Montedoglio e Valfabbrica. «Parte degli interventi sono già ora finanziati - dice il vicepresidente dell'Authority e sindaco di Magione, Giacomo Chiodini - mentre per realizzare l'acquedotto a duplice approvvigionamento, da Montedoglio e da Valfabbrica, servirà l'impegno di tutti. Si tratta di una pianificazione a medio periodo e in particolare va evidenziato il valore dell'allaccio idraulico alla diga di Valfabbrica». Soddisfazione dei sindaci per il ruolo di Umbra Acque «che ha dimostrato una notevole capacità programmatoria: un lavoro per il quale vanno ringraziati i tecnici della società, nonché i cda dell'azienda, sia il vecchio che il nuovo, e in particolare l'amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio presente in entrambi i mandati». Tra i tanti interventi, c'è anche quello della diga di Montedoglio che permetterà il trattamento dell'acqua in arrivo dall'invaso per convogliarla nel sistema acquedottistico di Tuoro e Passignano.

Selenio Canestrelli

