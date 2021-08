Domenica 29 Agosto 2021, 05:01

VIABILITÀ

Dopo la Corcianese, dove i lavori sono quasi al fotofinish, il Comune fa un'altra mossa importante nella partita della guerra alle buche. Sta per diventare realtà l'intervento di risanamento profondo di strada Trasimeno Ovest, fra quelli annunciati lo scorso maggio nella presentazione del nuovo piano strade. Nei prossimi in giunta dovrebbe esserci l'approvazione del progetto esecutivo e come per la Corcianese, anche in questo caso ci sono importanti risorse sul piatto. Per il risanamento della Trasimeno Ovest, da Ferro di Cavallo a Olmo, sono stanziati circa 700mila euro. È infatti uno degli interventi di manutenzione straordinaria più complessi, che prevede per ampi tratti della via (nel suo complesso poco più di 1 chilometri, fino al confine con il territorio di Corciano) un risanamento profondo. I tratti particolarmente ammalorati sono vari e, assieme ai ripristini più piccoli fatti nel corso del tempo, cambieranno radicalmente volto a quel tratto di grande collegamento, soprattutto perché utilizzato come alternativa alla superstrada che corre parallela.

LA CORCIANESE

Il piano strade definito dall'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini intanto va avanti sulla Corcianese, dove l'intervento è arrivato quasi alla fase finale. I lavori procedono spediti e c'è da mettere mano al tratto finale nel versante della Perugina. Lì il personale della ditta affidataria dovrebbe cominciare a lavorare entro due o tre giorni. Di certo, almeno secondi quanto riferito dal Comune, ci sono state rassicurazioni per l'ultimazione dei lavori entro l'inizio della scuola, permettendo così l'uso per intero dell'arteria e di evitare intoppi quando i flussi di traffico torneranno intensi dalle prime ore della mattina. In quel caso il cantiere è stato organizzato a step e non è da escludere che anche per la Trasimeno Ovest venga scelta una soluzione analoga, soprattutto per evitare disagi in concomitanza con la ripartenza della scuola.

ALTRI INTERVENTI

Come già riportato ieri su queste colonne, presto nuovo asfalto anche per la zona di via ripa di Meana nell'ambito del più complesso intervento per la messa in sicurezza del bacino del fosso di Santa Margherita (con molti lavori sul verde da via del Cortone alla parte sottostante a via Ripa di Meana). Nei giorni scorsi sono invece slittati causa emergenza meteo i lavori di rifacimento dell'asfalto per via Imbriani, via Bonaccia e via dell'Asilo. Cantiere e personale del Comune hanno dovuto spostare l'attenzione sulle zone messe in ginocchio dalla pioggia e così «l'avvio dei lavori nelle vie indicate è stato differito al termine dell'emergenza stessa. Sarà dato avviso della nuova data di avvio degli interventi», come ha fatto sapere il Comune nei giorni scorsi.

Riccardo Gasperini