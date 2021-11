Martedì 16 Novembre 2021, 05:03

A Castiglione del Lago entra nel vivo l'operazione Luci sul Trasimeno 2021 con la posa in opera. Un chilometro di lunghezza sulle acque del lago per circa duemilaseicento luci che andranno a comporre il colossale albero sull'acqua. Da pochi giorni per tutti i privati che vogliono farlo è possibile adottare le luci che realizzeranno l'opera. Dopo l'anno di stop causa pandemia torna quindi sulle acque a ridosso della Rocca castiglionese l'albero di Natale più grande del mondo realizzato sull'acqua. Un'operazione che ha già messo in fermento l'organizzazione lacustre e che sarà inaugurata il 4 dicembre. L'albero ed il percorso attorno alla Rocca resteranno attivi fino al 9 gennaio 2021.

Partiranno a breve i lavori in acqua per l'allestimento e l'ingrandimento dell'opera con le 2559 luci colorate mentre già in questi giorni sono all'opera per l'inaugurazione del 4 dicembre del percorso adiacente. Lo slogan lanciato è Accendi anche tu la tua luce e contribuisci a piantare un albero: illumina con noi il tuo Natale. Le adozioni riguardano le luci che andranno a comporre l'opera. Al costo di 20 euro il donatore riceverà una pergamena e una pianta di olivo. Una chiamata a raccolta che ha avuto subito un grande effetto visto che sono state adottate già nel primo giorno oltre 200 luci e altrettanti olivi distribuiti ad ogni famiglia. L'obiettivo è almeno quello di replicare il grande successo della edizione 2019 e per questo ci sarà un mese intero di spettacoli, musica, attrazioni, manifestazioni, mercatini. «E poi convegni ed altre novità hanno spiegato gli organizzatori con un programma adatto a tutte le età e che sarà ufficializzato a fine novembre». Da subito però sarà possibile partecipare: «Nelle prossime domeniche in Piazza Mazzini sarà possibile simbolicamente accendere una luce con il nuovo progetto del bosco diffuso: poi la raccolta proseguirà nelle attività commerciali e in uno stand nel periodo di accensione dell'albero».

L'albero sull'acqua avrà anche un rinnovato corredo rispetto alla prima edizione. Sotto la Rocca si sta già realizzando la prima parte del percorso del Belvedere con i volontari di Eventi hanno iniziato la costruzione del Presepe Monumentale, ampliato e rivisto. Percorso che dopo il Presepe e la visita all'albero avrà termine entro la Rocca dove quest'anno ci saranno spettacoli tutti i giorni e non più soltanto nel fine settimana. L'ingresso sarà gratuito fino ai 12 anni. Tutto il progetto Luci sul Trasimeno vuole mantenere alta l'attenzione sulla sostenibilità ambientale tanto che l'energia usata per tenere illuminato l'albero «verrà da fonti rinnovabili certificate, ed è un esempio unico in Italia».

«La nostra è un'opera veramente complessa ha spiegato Marco Cecchetti, Presidente di Eventi Castiglione del Lago che verrà posa in atto con alti contenuti tecnologici e progettuali. Presenta difficoltà tecniche non paragonabili con quelle affrontate per altre realizzazioni e celebrazioni natalizie. Noi mettiamo pali in acqua e tutta la struttura deve sopportare venti e onde, anche molto forti. È una sfida ingegneristica complessa e unica nel suo genere. Per non parlare poi della tenuta elettrica e il mantenimento della tensione per un albero di un chilometro di lunghezza».

Gianni Agostinelli