Sabato 17 Luglio 2021, 05:01

LA RICHIESTA

PANICALE Il Trasimeno rivendica una posizione più centrale e strategica quando si affronta il tema della sanità regionale, con l'Unione dei comuni che ora spinge l'acceleratore anche sull'ospedale unico, con il sindaco di Panicale, Giulio Cherubini, nella sua veste di presidente che insieme ai otto sindaci più il comune di Corciano spingono per «mantenere sempre unito il territorio con una nuova definizione dei servizi socio-sanitari distrettuali, entrando in maggiore continuità operativa con il distretto perugino. E' urgente - dice Cherubini - un potenziamento della direzione distrettuale di Panicale, attraverso il reintegro dei medici e degli amministrativi a oggi non ancora sostituiti; definizione della rete territoriale dei servizi con l'individuazione di sei Case di Comunità a Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Passignano, Tavernelle e Tuoro, lo sviluppo del modello delle cure primarie, la costituzione della Centrale di Comunità, secondo il modello organizzativo di Rete Territoriale del Trasimeno, la revisione del modello di cure domiciliari con il potenziamento del Pool Domiciliare per poter effettuare la presa in carico delle situazioni più complesse, l'istituzione della Rete geriatrica territoriale e l'adeguamento del Servizio riabilitazione età evolutiva».

Intanto, a Piegaro, c'è chi chiede l'analisi sulle tubazioni alla ricerca di amianto, ma anche un'attenzione alla medicina territoriale. Augusto Peltristo, capogruppo della Civica Piegaro si rivolge al direttore regionale alla Sanità, Massimo Braganti: «Il protocollo tra dipartimento di prevenzione Usl1 e Umbra Acque va esteso anche alla provincia di Terni. Dopo due anni e mezzo di documentazione prodotta, ora bisogna prevedere ulteriori e serie campagne di monitoraggio e verifiche oltre che un piano per le bonifiche».

Selenio Canestrelli