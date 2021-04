17 Aprile 2021

LA SFIDA

PANICALE Un piano strategico che potrebbe essere l'ultimo treno per il rilancio definitivo del Trasimeno; un'occasione da non farsi sfuggire per gli otto sindaci del territorio lacustre che ora puntano tutto sul Recovery Plan per dare nuova linfa al lago e ai suoi comprensori.

Sul piatto quattro progetti di rilancio, ma in particolare c'è un punto fermo che sta molto a cuore al Trasimeno: i 120 milioni di euro che occorrono per l'entrata in esercizio della Diga di Casanova sul fiume Chiascio che per l'Unione dei Comuni risolleverà una volta per tutte le acque del lago e l'economia che ne segue, grazie al sistema irriguo e idrico che ne conseguirà. Un'opera che per la sua importanza andrà ben oltre i confini del Trasimeno, interessando la metà, circa, della comunità regionale. Una banca dell'acqua che sarà fondamentale per l'intera economia della regione e svilupperà un circuito virtuoso della disponibilità della risorsa idrica.

Ma, intanto, si fa il punto su come investire i soldi europei chiamando a raccolta anche i sindaci di Perugia e Corciano e l'Università di Perugia: il fine ultimo è l'elaborazione dei progetti con cui si punta ora, appunto, a ottenere risorse dai fondi strutturali del Next Generation EU-Recovery Plan. «Un'intensa opera di progettazione dice il presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, Giulio Cherubini per i bisogni delle nostre comunità, quotidianamente interconnesse per servizi e attività. Abbiamo presentato alla Regione i progetti messi a punto, sulla base di una lettura condivisa delle criticità e grazie al fondamentale lavoro e ruolo di impulso e orientamento dell'Università, con il Magnifico Rettore direttamente impegnato a sostenere questo percorso».

L'intero dossier è stato presentato a Panicale e comprende «la digitalizzazione e l'utilizzo delle più moderne tecnologie nei diversi campi, la realizzazione di azioni di economia circolare e sostenibilità ambientale, passando per interventi a favore della mobilità sostenibile e per ridefinire i servizi legati al sociale e alla salute, alla luce anche degli effetti provocati dalla pandemia»

. I sindaci hanno stabilito, come detto, nel dettaglio quattro filoni di intervento: il primo riguarda il progetto per la gestione ottimale delle risorse idriche e la stabilizzazione dei livelli del Trasimeno con la previsione di attingere acqua (circa 15 milioni di metri cubi all'anno) dalla diga sul Chiascio di Valfabbrica, il secondo pensa alla mobilità innovativa e sostenibile che prevede da una parte il collegamento diretto del Trasimeno Sud con il capoluogo tramite il Bus Rapid Transit e dall'altra la connessione del trasporto pubblico di tutto il Trasimeno con Corciano e Perugia, il terzo, invece, è tutto dedicato al nuovo distretto del Trasimeno che disegna e definisce invece i futuri servizi socio-sanitari.

Ultimo, ma non ultimo, il progetto Umbria twin, che punta alla digitalizzazione dei servizi anche in funzione di promozione del territorio, riconoscendo un ruolo chiave al nuovo soggetto di raccordo pubblico-privato.

Selenio Canestrelli

