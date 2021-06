IL DRAMMA

Un pomeriggio di gioco con gli amici, con i compagni di classe e con l'estate davanti ora che lezioni e compiti in classe sono al termine. L'appuntamento nella zona commerciale di Corciano, facilmente raggiungibile anche in treno dall'hinterland. Un giro insieme, qualche scherzo, e poi la decisione: saliamo in cima al tetto di quel capannone abbandonato.

Un pomeriggio di dolce far niente distrutto da una lastra di vetroresina, che cede e fa precipitare nel dramma un ragazzo di appena 16 anni, la sua famiglia e gli amici che in quel momento erano con lui e lo hanno visto crollare a terra. Nato nel 2005, perugino, frequentante il secondo anno dell'istituto Volta di Piscille: in pochi secondi è passato dagli scherzi con gli amici al lottare tra la vita e la morte all'ospedale Santa Maria della misericordia.

LA RICOSTRUZIONE

L'allarme scatta intorno alle diciotto: dai capannoni abbandonati dell'ex Sicel viene richiesto con urgenza l'intervento del 118. Sul posto arriva anche la polizia oltre a una squadra dei vigili del fuoco cui spetta il compito di tagliare le catene con cui è chiuso il cancello per poter permettere all'ambulanza di entrare nel piazzale. A terra, all'interno del capannone, c'è il ragazzino circondato dagli amici: raccontano di essere entrati nel capannone, di aver trovato una scala e di essere saliti di sopra, sul tetto. A quel punto, mentre stavano camminando, una striscia di vetroresina avrebbe ceduto e il ragazzo che c'era sopra è volato di sotto. Un volo di oltre dieci metri, e conseguenze ovviamente gravissime.

Il giovane subito soccorso sul posto, messo in sicurezza e caricato sull'ambulanza: le sue condizioni sono critiche, e mentre l'ambulanza si dirige a tutta velocità in ospedale viene preparata la stanza del pronto soccorso dedicata ai codice rosso, alle situazioni più gravi. Un trauma toracico e soprattutto quello alla testa spaventano particolarmente il personale medico sanitario: una volta in ospedale il ragazzo viene intubato e trasferito nel reparto di neurochirurgia. Le sue condizioni, come detto, sono gravissime ed è costantemente monitorato ma la sua vita a tutto ieri sera veniva considerata a rischio.

LE INDAGINI

Sul posto presenti anche squadra mobile, squadra volante e personale della polizia scientifica per svolgere tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. I compagni di classe del ragazzo (alcuni di Perugia, altri delle zone di Assisi e Deruta) vengono sentiti dagli investigatori della mobile, diretti da Gianluca Boiano, per ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto sul tetto di quell'edificio abbandonato. Si sparge anche la voce che avessero potuto prendere parte a un gioco, in particolar modo soft air ma la cosa al momento non avrebbe trovato riscontro in ambito investigativo. E mentre gli agenti della volante, diretti da Monica Corneli, si trovano in ospedale i loro colleghi della mobile svolgono ulteriori accertamenti per stabilire la regolarità o meno dello stato d'abbandono e dunque comunque di potenziale pericolosità in cui si trova l'immobile. Tutti rilievi e atti poi valutati in procura per stabilire eventuali responsabilità.

Michele Milletti

