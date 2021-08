Martedì 17 Agosto 2021, 05:01

TRAFFICO

UMBERTIDE Inferno sulla corsia nord della E45 poco dopo la rampa Umbertide-Gubbio. L'incidente, che ha coinvolto due macchine in un punto dove il traffico scorre a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata, sarebbe classificabile tra quelli lievi. Due i feriti leggeri nel frontale le cui responsabilità sono al vaglio della Polstrada di Perugia, intervenuta per i rilievi. Drammatiche, invece, le ripercussioni. Flusso veicolare interrotto, fortissimi disagi lungo l'arteria, già congestionata per i numerosi cantieri che interessano il tratto altotiberino. Pesanti le conseguenze in una mattinata particolarmente calda come quella di ieri, dove al traffico locale si è aggiunto quello ferragostano dei vacanzieri. Il blocco totale è durato il tempo necessario al carro attrezzi per rimuovere i mezzi (una Fiat Punto ed un'Audi A4 station wagon), ai vigili del fuoco di Città di Castello ed alle squadre dell'Anas per rimettere in sicurezza il posto e ripristinare la circolazione. Un'ora e passa di code lunghissime, chilometriche, di circolazione deviata sulla viabilità ordinaria ed in parte smaltita sulla corsia sud. Il tutto complicato dalla temperatura il linea con i picchi africani registrati negli ultimi giorni.