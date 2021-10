Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

Il traffico di rifiuti con l'Africa non ha portato solo al blitz del Noe e agli arresti. Adesso sono arrivati i fallimenti in serie

delle società che stavano nell'orbita della Raeegest Srl di Gualdo Tadino che era la casa madre del trucco. In Africa portavano le rotte degli affari sporchi con il fotovoltaico.

Il sistema funzionava così. Venivano ritirate partite di pannelli fotovoltaici dismessi (ma ancora funzionanti) da numerosi parchi solari in tutta Italia ma anziché demolirli con il recupero dei materiali, come prevede la normativa, venivano riciclati e commercializzati (con dati identificativi appositamente alterati) all'estero. Un trucco milionari con i container che partivano dai porti di Genova e Livorno.

Con la sentenza 66 del 24 settembre scorsi pubblicata il 4 ottobre, la terza sezione civile del tribunale, sezione fallimentare (presidente Teresa Giardino, giudice estensore Stefania Monaldi , giudice Giulia Maria Lignani) ha dichiarato fallita la Raeegest Srl . La richiesta di fallimento è arrivata dal pm titolare dell'inchiesta il 4 giugno scorso. Richieste a cui si è associato l'amministratore giudiziario che, con in mano anche l'informativa della Guardia di Finanza, ha esplicitato come che i debiti emergenti dalla contabilità aziendale ammontavano

a 3.548.994 di euro. Dall'informativa della Gdf era emerso come la

società, sottoposta a sequestro preventivo neIl'ambito di indagine penale di

competenza della Dda, aveva cessato l'attività e versava in stato dinsolvenza. Si sono opposti al fallimento Cristina Bisciaio, socio unico della società Raeegest Srl, e

Renzo Gatti, legale rappresentante che, eccepita la prevalenza del sequestro penale (oggetto di pronunzia di riforma da parte della

Cassazione), hanno contestato la rappresentazione patrimoniale e finanziaria

della società Srl effettuata dall'amministratorc giudiziario in quanto non

realistica. Ma il tribunale fallimentare ha decretato il fallimento nominando curatore fallimentare Lorenzina Merletti. Adunanza dei creditori prevista per il 23 febbraio 2022. Fallite anche le ditte L.A.Ferr . Srl (garante di un debito bancario della Raeegest srl) e la Gatti Armando Rsl.

Luca Benedetti