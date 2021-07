Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:02

PIANETA TRASPORTI

Il Comune spinge sulla rivoluzione del trasporto pubblico. È stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta la presentazione della richiesta di finanziamento statale per dare corso anche al Brt, innovativo sistema di trasporto elettrico. Nell'ambito dei piano di finanziamento nazionali per la mobilità alternativa, è scaduto nelle scorse ore il termine ultimo per la presentazione delle proposte per l'ammissione al finanziamento da parte dei Comuni interessati e Perugia si muove per dare introdurre linee con mezzi elettrici, come le navette al servizio del centro e le linee Brt da Castel del Piano a Fontivegge e da Olmo a Fontivegge. Secondo quanto stabilito, l'importo del finanziamento statale (in tutto si parla di 16.962.473 euro) relativo al primo quinquennio «appare congruo per finanziare l'acquisto delle 8 navette necessarie all'esercizio delle linee a servizio del centro storico» mentre, riporta la delibera di giunta 184 dei giorni scorsi, l'importo del finanziamento statale relativo al secondo e terzo quinquennio «appare congruo per coprire le risorse necessarie all'acquisto dei 15 mezzi al servizio di una linea di Brt». Come quota di confinanziamento, in caso di accoglimento dell'istanza, il Comune metterebbe sul piatto ulteriori risorse (3.698.317,50), importanti per dare avvio ad un progetto ben più costoso, che per la tratta Castel del Piano - Fontivegge permetterebbe di connettere lungo un percorso da 12,5 chilometri con 21 fermate dal capolinea di via Fausto Luciani (Castel del Piano) fino a quello limitrofo alla stazione tante zone. Attraverserà i quartieri di Strozzacapponi, Sant'Andrea delle Fratte, San Sisto, Case Nuove. IN PIAZZA A proposito di trasporti, ieri presidio di protesta promosso da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal dell'Umbria in piazza Italia per «protestare contro la richiesta di rimodulazione dei servizi, con conseguenti tagli (si parla di una fetta corposa che potrebbe superare i 3 milioni, con Perugia fra le più penalizzate) al Tpl, avanzata dalla Regione e per chiedere trasparenza e garanzie per il personale rispetto alla futura gara di settore». Il presidio si è svolto in concomitanza con il consiglio regionale. I sindacati in una nota: «A mezzo stampa l'assessore ha dichiarato che ha reperito fondi, e non farà tagli. Sarebbe importante capire se li ha trovati anche per gli anni venturi, oppure se sono solo quelli che potrebbero venire da Roma con la proroga dello stato di crisi».

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA