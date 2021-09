Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

TRADIZIONI

GUBBIO Poteva essere il giorno di una edizione straordinaria della festa dei Ceri. Ci hanno pensato in tanti, sicuramente i duemila che si sono espressi tra i ceraioli in una sorta di referendum e il gruppo Ceri 2020 che ha spinto, con il no secco del sindaco Filippo Mario Stirati e del Tavolo ceraiolo. Il corpo incorrotto di Sant'Ubaldo dalla cattedrale al monte Ingino: storia dell'11 settembre 1194, ricorrenza della Traslazione che oggi si celebra con la novità dell'illuminazione della statua che domina corso Garibaldi, realizzata dall'associazione Maggio Eugubino nel settantesimo anno di attività, con l'accensione stasera alle ore 21.30. L'iniziativa ha coinvolto i volontari Carlo Cerri, Carlo Calzuola, Matteo Costantini, Giuseppe Monacelli e Bruno Bufalini, nel progetto che vede un proiettore led per l'illuminazione della statua sulla chiesa della Trinità verso la statua e la posa di nuovi led. Il vescovo Luciano Paolucci Bedini ha promosso tre giorni di esercizi spirituali e ieri sera una veglia di preghiera, rinunciando al tradizionale pellegrinaggio per le norme sugli assembramenti. Oggi le funzioni religiose dalle 7 alle 11, e alle 17 presieduta dal vescovo.

M.Boc.