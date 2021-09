Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

TRADIZIONI

GUALDO TADINO Domani alle 16,30 nella Chiesa monumentale San Francesco, l'Ente Giochi de le Porte presenterà il Palio San Michele Arcangelo 2021. La cerimonia avverrà alla presenza dell'artista che ha realizzato l'opera d'arte, il cui nome, come da tradizione, non è stato svelato. Interverranno le istituzioni cittadine e Catia Monacelli, direttore del Polo Museale. L'evento, a causa dell'emergenza sanitaria, prevede un numero limitato di ingressi ma tutti potranno seguirlo in streaming sulla pagina Facebook dei Giochi de le Porte.

Intanto, si è in attesa dell'ok definitivo del Prefetto al piano di sicurezza presentato che, secondo indiscrezioni, prevede la creazione di una bolla all'interno dell'anello del centro storico con accesso consentito a circa 2000 persone al giorno, tra figuranti e spettatori, tutti muniti di green pass, mascherina e prenotazione del posto. Oltre alle 5 tribune solitamente allestite, verranno previsti anche altri settori con posti in piedi per assistere ai cortei - con 150 figuranti il sabato e 80 il venerdì e la domenica - ed ai Giochi, sempre su prenotazione. Sembra garantita la diretta televisiva e l'installazione di un maxischermo fuori dalla bolla del centro storico.

Francesco Serroni