TRADIZIONI

Ci saranno l'imprenditrice Nicoletta Spagnoli, la partigiana Mirella Alloisio, Andrea Tomassini, il ragazzo con l'ischemia che compone canzoni e l'Anspi, l'associazione degli oratori, fra gli iscritti all'Albo d'oro della città in occasione delle celebrazioni del XX Giugno.

La votazione (a porte chiuse) è prevista per lunedì in consiglio comunale, mentre la cerimonia nel giorno della ricorrenza, con il tradizionale evento a palazzo dei Priori. Ieri il Comune ha diffuso il programma delle celebrazioni, che prenderanno il via già da oggi con l'intitolazione del plesso della scuola primaria di Montelaguardia a Vittoria Formica. È arrivato anche il giorno dell'apposizione (mercoledì alle 11) della lapide a ricordo di Mario Angeloni, all'esterno della sua abitazione in via Danzetta. Tanti poi gli appuntamenti previsti fra sabato 19 e domenica 20. Sarà inaugurato il busto a Gerardo Dottori nei giardini Rosa e Cecilia Caselli Moretti, vicino Sant'Ercolano, e sarà consegnato il Baiocco d'oro dal sindaco Romizi e dall'assessore alla Cultura Varasano a Massimo Duranti. Sempre il 19 inaugurazione della nuova illuminazione del monumento ai Caduti del XX Giugno da parte del Collegio circoscrizionale dei Maestri

venerabili dell'Umbria del Grande Oriente d'Italia. Domenica le tradizionali cerimonie con le corone di alloro nei luoghi simbolo, la cerimonia dell'Albo d'oro alla sala dei Notari e, nel pomeriggio, la presentazione di MaPp MuseiAppPerugia.



Sabato 12 Giugno 2021, 05:02