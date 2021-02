TRADIZIONE

Anna Martellotti, con la Bartocciata Candelora 2020 e Giovanni Alunni con Il ritorno del Bartoccio hanno chiuso al primo posto ex aequo la tradizionale Gara di Bartocciate. Quest'anno ricorrono i 500 anni della maschera cittadina, il Bartoccio, e per non interrompere la tradizione sono stati previsti eventi tutti in forma digitale. Come ogni anno, sarà lo stesso Bartoccio, impersonato dall'attore Graziano Vinti, ad aprire il carnevale, anche se non sul carro in mezzo alla folla come sempre ma con un video su Youtube e su Facebook in cui arriverà in piazza e interpreterà la Bartocciata per il 2021, su testo di Renzo Zuccherini.

Una rivisitazione storica delle vicende del Bartoccio sarà offerta nella visita guidata virtuale, alla mostra L'immagine del Bartoccio in programma giovedì, mentre martedì 9, per celebrare il primo Bartoccio, il villano arguto e allusivo, i lettori del Circolo di Perugia Lettori ad Alta Voce, con Daniela Albanese, Carlo Floris, Monica Lipari, Ada Marchesini, Enrico Masciolini, Graziano Vinti, interpreteranno alcuni divertenti dialoghi e strambotti della Veglia Villanesca, scritta da Francesco Fonsi nel 1521. Sabato 6, lunedì 8, mercoledì 10 e venerdì 12 il Bartoccio dedicherà gli appuntamenti al ricordo di tre amici scomparsi. Infine, sabato 13 spettacolo finale a cura di Mario Mirabassi dal titolo Il Bartoccio e il Bell'Addormentato in Comune che sarà caratterizzato dalla tradizionale satira della maschera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA