Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

TRADIZIONE

Anche quest'anno il cardinale Gualtiero Bassetti farà visita ai baracconi, che saranno a Pian di Massiano fino al 14 novembre. L'incontro con i giostrai si terrà il venerdì 5 novembre, alle ore 11, come annunciato da don Francesco Medori, incaricato diocesano della pastorale per i circensi, fieranti e operatori dello spettacolo viaggiante e parroco della chiesa San Giovanni Battista di Ferro di Cavallo. «È un tradizionale appuntamento, quello del nostro pastore con le famiglie dei giostrai che purtroppo si è interrotto lo scorso anno a causa della pandemia. Il cardinale è lieto di rivivere questo incontro di comunione che culminerà con la celebrazione eucaristica. Anche questo è un segno che contribuisce ad un ritorno, seppur graduale, alla vita normale». Proprio nel periodo più duro dell'emergenza Covid, c'è stata una grande vicinanza della parrocchia ai giostrai e alle famiglie. «Diverse erano rimaste a Perugia nella fase acuta della pandemia, permettendoci, a livello pastorale, una loro maggiore conoscenza. La nostra chiesa non ha fatto mancare loro il sostegno spirituale aiutandole anche materialmente attraverso la Caritas diocesana e il Sacro Convento di Assisi». Enzo La Scala, portavoce del luna park, spiega che «Bassetti, essendo un amico, si è comportato lealmente d'amico e per questo lo ringraziamo fin d'ora. La sua presenza tra noi è motivo di ulteriore incoraggiamento». Le famiglie dei baracconi sono 120, titolari di 90 aziende, per complessive 350 persone di cui 150 minori.