Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:01

L'INDAGINE

Arrestato uno spacciatore di cocaina a Valfabbrica. Il colpo è stato messo a segno dai militari della locale stazione che dipende dalla compagna carabinieri di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino. Seguendo gli spostamenti di un consumatore cronico, sono arrivati ad individuare un nuovo, presunto spacciatore recentemente giunto sulla piazza. Da qui è iniziata l'approfondita attività di osservazione da parte dei militari impegnati nella lotta al consumo e allo spaccio di stupefacenti. Con non poche difficoltà hanno osservato per giorni gli spostamenti del giovane. Raccolti numerosi indizi lo hanno bloccato mentre era alla guida della propria vettura. I militari sono riusciti ad evitare che l'uomo fuggisse e che si disfacesse della cocaina di cui era in possesso. L'approfondita perquisizione effettuata ha permesso di rinvenire 34 involucri di cocaina pronti per essere consegnate ai clienti e il telefono cellulare utilizzato per fissare gli appuntamenti. Il fermato è stato trovato in possesso anche di 1.300 euro in banconote. Una somma ritenuta il provento dell'attività illegale di cessione della cocaina. Per il ragazzo è scattato quindi l'arresto. Giudicato con rito direttissimo, il magistrato ha convalidato l'arresto condannandolo alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed alla multa di 3.000 euro.

La cocaina rimane la seconda droga illecita piu diffusamente utilizzata in Europa e la domanda da parte dei consumatori ne fa una porzione redditizia del narcotraffico in Europa per la criminalita. Il sequestro record di 213 tonnellate di droga nel 2019 indica un aumento dell'offerta nell'Unione europea. Negli ultimi dieci anni la purezza della cocaina e aumentata e il numero di persone sottoposte a trattamento per la prima volta e cresciuto negli ultimi 5 anni. Questi e altri indicatori segnalano la possibilita di un aumento dei problemi legati alla cocaina.

Massimiliano Camilletti