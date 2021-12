Domenica 5 Dicembre 2021, 05:02

IL CASO

Avviso ai naviganti negli uffici postali. Se vai alle poste centrali di Perugia, l'ufficio che dovrebbe essere il top del servizio postale regionale, stai attento a quello che pigi sul totem, non ti fidare di quello che c'è scritto e non scegliere mai l'orario del cambio turno tra mattina e pomeriggio. Può infatti capitare di stare oltre un'ora, esattamente un'ora e otto minuti, ad attendere il proprio turno anche quando per quel servizio ci sono poche persone davanti. La segnalazione è di primissima mano, nel senso che il fatto, anzi il fattaccio, è capitato esattamente a chi scrive.

Al sodo. L'operazione da fare è il ritiro di una raccomandata esibendo l'avviso lasciato dal postino nella cassetta delle lettere. Sul modernissimo totem dove si prende il biglietto si leggono due opzioni: Spedizione ritiro o Tutte le operazioni. Correttamente alle 13,12 clicco su Spedizione Ritiro e mi esce il numero 59. Sui display degli sportelli vedo che sotto ci sono 51 e 52 e mi consolo anche perché dopo un po' a uno sportello viene servito il 53 e a un altro il 54 dove, finita l'operazione, si scorre fino al 58 perché i possessori degli altri biglietti se ne sono andati a pranzo.

E qui comincia l'assurdo. Gran movimento dietro gli sportelli che man mano chiudono con il risultato che su uno solo, quello per Tutti i servizi, scorrono i numeri molti dei quali prenotati via internet. Intanto passano i minuti, i quarti d'ora e del mio numero niente.

Chiedo, domando, imploro facendo vedere l'ora, le 13,12, stampata sul mio biglietto ma niente. L'unica notizia che rimedio è: Guardi che lei per ritirare la raccomandata avrebbe potuto prendere il biglietto Tutti i servizi, quello della fila che, si fa per dire, scorreva. Ma come: e la scritta sul display? La risposta suona come una beffa: Sì ha ragione quella è sbagliata.

Passano altri minuti. Dice: c'è il cambio di turno. Vero, l'impiegato che esce deve, giustamente, uscire dal sistema e raccogliere le carte del suo lavoro; quello che entra deve fare le operazioni inverse e, giustamente, ci vuole del tempo. Fatto sta che per una ventina di minuti il servizio è interrotto o nel caso più favorevole ridotto al lumicino. Domanda: ma non si può studiare una diversa organizzazione dell'ingresso e uscita dai turni per evitare che ci rimetta sempre il cittadino? Che nel caso di specie sarei io, che alle 14,01 ci manca poco che faccia un selfie con un altro cittadino pure lui in paziente lunga attesa del proprio turno.

Alle 14,20, un'ora e otto minuti dopo aver staccato il numero dal totem, arriva il mio turno. E la sorte assesta il suo ultimo colpo di coda: il lettore della carta di identità da registrare funzione male, non fa scorrere il documento così un altro minutino per pulire il supporto se ne va. Alla fine la raccomandata arriva nelle mie mani e alle 15 circa riesco a mettermi a tavola. Il classico clic sul telecomando e chi mi compare sullo schermo tv? Il Ct della Nazionale Roberto Mancini che mi dice sorridendo: Scegli Poste Italiane, tutto quello di cui hai bisogno. Amen.

Remo Gasperini