Lunedì 2 Agosto 2021, 05:01

GLI APPUNTAMENTI

Musica, arte e storia: tanti appuntamenti per ravvivare le calde giornata di agosto in città. È giunto alla sua XIII edizione il Festival internazionale laurenziano d'organo in calendario fino all'8 agosto nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia. Il Festival torna ad ospitare alcuni tra i maggiori maestri organisti europei come i tedeschi Johannes Geffert e Bjorn O. Wiede e l'ungherese Levante Kuzma, oltre agli italiani Emanuele Cardi, Riccardo Bonci e Adriano Falcioni, anch'essi molto noti nel panorama internazionale della musica d'organo. Un evento non solo musicale, ma anche di alto spessore culturale nel dedicare ciascuna edizione alla storia della musica e ai suoi protagonisti, oltre a celebrare il VII centenario della morte di Dante Alighieri a cui è dedicato il concerto conclusivo eseguito dal maestro Falcioni. Sette gli appuntamenti. Il primo prevede le opere di Bach e Reger, con il secondo si omaggia Saint-Saëns nel centenario della morte. Passando per il concerto del caleidoscopio', un viaggio nelle scuole organistiche europee, si arriva ai tre appuntamenti finali dove tre organisti ex studenti del conservatorio di Perugia e ora in carriera, ci presentano un programma sul salmo 94, la time machine' con una evoluzione dell'organo in Inghilterra. Per informazioni sito www.cattedrale.perugia.it

PERUGIA ETRUSCA

Martedì tornano gli appuntamenti di trekking urbano in città con la visita guidata Perugia Etrusca. Tre chilometri ad anello sulle tracce etrusche visibili in città dove osservare le mura, le porte e il Pozzo Etrusco, capolavoro dell'ingegneria idraulica. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, 371 3116801 anche su whatsapp.

MUSICA

Rinviato, invece, il concerto previsto per ieri dei Fast Animals and Slow Kids a Pian di Rolla (Monte Motette) nell'ambito del festival Suoni controvento. Il live della band perugina è rimandato al 18 agosto. I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data. Per chi non volesse usufruire del biglietto già acquistato, è possibile richiedere il rimborso fino al 10 agosto sui circuiti TicketOne e su TicketItalia (info@ticketitalia.com e tel. 0743222889).

VERNISSAGE

Indigo Art Gallery & Cafè, in via Oberdan, presenta Pomodori Migranti, una mostra personale di Francesco Amorosino. La serie di tredici fotografie è espressione di una volontà di denuncia di un sistema di sfruttamento, quello della manodopera agricola e del caporalato. Il fotografo con questo progetto nel 2016 ha vinto il Sony World Photography Award nella categoria Still Life. La mostra del premio ha girato il mondo ed è stata ospitata, tra gli altri luoghi, a Londra, Milano, Bratislava, New York e Pechino.

Cristiana Mapelli