Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

Quello appena cominciato è un weekend di allettanti proposte, con tanti eventi a Perugia e dintorni perfetti per celebrare l'autunno.

Questa mattina alle 11.30 nell'aula magna dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia sarà presentato il volume Tiberio d'Assisi di Silvestro Nessi, noto studioso della storia dell'arte medievale e rinascimentale locale, paleografo, bibliotecario. Per l'occasione sarà tenuta una lectio magistralis dalla studiosa Maria Rita Silvestrelli. Altra presentazione letteraria alle 18.30 nello spazio culturale e sociale Popup di Piazza Birago (Perugia), con Chiara Rapaccini che presenterà il suo Piccoli Amori Sfigati; un vero fenomeno social, una sorta di manuale di educazione sentimentale per grandi e piccoli. L'autrice dialogherà con la psicologa e psicoterapeuta Monica Morelli (ingresso libero).

TEATRO

Andrà in scena domani alle 17.00 al Teatro Morlacchi di Perugia l'omaggio alla memorabile coreografa e ballerina Pina Bausch di Cristiana Morganti, Moving With Pina. Un emozionante viaggio visto dalla prospettiva del danzatore, una vera e propria conferenza danzata sulla poetica, la tecnica, la creatività della Bausch. In contemporanea nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori l'Associazione Mai soli presenterà invece lo spettacolo teatrale Un lungo sonno e poi? della regista Floriana La Rocca; contestualmente verrà presentato anche il libro da cui trae ispirazione lo spettacolo, scritto da Elisabetta Chiabolotti.

CINEMA

Domani pomeriggio il regista Gabriele Mainetti, già autore de Lo chiamavano Jeeg Robot, incontrerà il pubblico del cinema PostModernissimo di Perugia in occasione della proiezione del suo ultimo lavoro, Freaks Out. Appuntamento alle 16.30; l'incontro sarà moderato dal critico Andrea Fioravanti.

MUSICA

Oggi alle 19.00 alla Basilica di San Pietro di Perugia concerto della celebre violinista tedesca Antje Weithaas, che si esibirà insieme ai giovani talenti Marie Elisabeth Hecker al violoncello e Martin Helmchen al pianoforte; l'evento, organizzato dagli Amici della Musica di Perugia, vedrà eseguite opere di Franz Schubert (Trio in si bemolle maggiore op. 99 D. 898), di Robert Schumann(Fantasiestucke op. 88 per pianoforte, violino e violoncello) e Dmitri Shostakovich (Trio n. 2 in mi minore op. 67).

BAMBINI AL MUSEO

Il Post - Museo della scienza di Perugia proporrà domani nella sua sede di via del Melo il laboratorio Cacciatori fossili che simula uno scavo da paleontologo. Primo turno dalle 15.30 alle 16.30 per bambini da 6 a 11 anni, secondo turno dalle 17.00 alle 18.00 per bambini da 3 a 5 anni. Sempre domani dalle 16.00 alle 17.30 a palazzo Baldeschi in programma il laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni Il museo in scatola!, organizzato in collaborazione con la Fondazione CariPerugia Arte. Per entrambi gli eventi prenotazione allo 075.5736501.

Michele Bellucci