26 Marzo 2021

I NOSTRI SOLDI

La giunta comunale ha approvato il regolamento definitivo per la disciplina del canone unico patrimoniale in sostituzione della Tosap, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone non ricognitorio e dei prelievi sui rifiuti, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee nei mercati comunali. Una volta approvato, entrerà in vigore con efficacia retroattiva a partire dall'1 gennaio 2021. Fra le novità, l'abrogazione della tassa sull'ombra, cioè le occupazioni dello spazio soprastante il suolo comunale con tende e simili. Prevista anche l'esenzione per le occupazioni di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica di veicoli elettrici, nel caso in cui eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. Inoltre vengono riconosciute riduzioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche operate con strutture da parte delle edicole e con i chioschi di rivendita giornali, eliminando lo specifico ulteriore canone sulle stesse gravanti fino al 2020. Riduzione dell'80 per cento per le occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive che non hanno fini economici (ci sarà l'esenzione col patrocinio dell'ente). Per il 2021 sono previste due norme per agevolare i versamenti: da un lato la previsione, per la diffusione di messaggi pubblicitari, di ridurre il limite minimo per l'accesso rateale da 1.500 a 750 euro. Dall'altro viene spostato il

termine di pagamento dal 30 aprile previsto inizialmente, al 31 luglio 2021. L'assessore al Bilancio Cristina Bertinelli ha espresso soddisfazione: «La stesura del nuovo regolamento è stata complessa ma ritengo che il risultato sia particolarmente apprezzabile».

La giunta comunale ha inoltre prorogato di 6 mesi, su proposta dell'assessore Bertinelli, il termine per la presentazione delle domande relative alle agevolazioni per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà di alloggi realizzati su aree Peep. Chi ha acquisito per 99 anni la proprietà di superficie di immobili costruiti nelle ventisette Zone Peep della città, può beneficiare di una riduzione del valore del terreno fino al 50 per cento e, quindi, del corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. L'avviso introduce anche la possibilità di pagamento rateizzato in 4 rate semestrali senza interessi. Ulteriori vantaggi previsti riguardano la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione a cui sono soggetti gli immobili Peep e il fatto che le misure agevolative previste tengono conto degli importi eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per costo area e oneri di urbanizzazione primaria, il cui obbligo si intende assolto con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà.