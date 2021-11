Venerdì 19 Novembre 2021, 05:02

Perugia vanta due dei Live Club più noti e amati del Centro Italia, l'Urban di Sant'Andrea delle Fratte e l'Afterlife di Balanzano, fermati dalla pandemia per un lunghissimo periodo. Ora sono entrambi pronti a ripartire con una programmazione che ci si augura potrà riaccompagnare il popolo della notte verso un'agognata normalità.

QUI URBAN

«Riapriremo questa sera con il format Friday I'm in Rock - racconta Andrea Orlandi, gestore dell'Urban Club - sold-out appena sono usciti i (pochi) biglietti. Stessa cosa con Bounce, in programma per domani. Sabato prossimo invece tornerà Tangram. Abbiamo deciso di ripartire dalle nostre serate in famiglia, feste a tema che ormai ci accompagnano da tanti anni».

L'Urban è da sempre sinonimo di concerti live, ma per quelli bisognerà attendere ancora: «È la nostra caratteristica e ci punteremo sempre. Appena possibile ci precipiteremo a programmare, anche se per i tour importanti bisognerà probabilmente attendere febbraio. Incrociando le dita, prima riprenderemo con concerti di band emergenti che appena abbiamo annunciato la riapertura hanno ripreso a proporsi. C'è fermento, quello dei concerti non è un settore morto, anzi!». Al centro di tutto c'è la questione delle capienze, al momento ancora molto incerta. Per questo l'Urban punta in questa fase anche sull'utilizzo di spazi alternativi, a partire dall'attiguo The Garage che resterà aperto durante le serate: «Adibiremo delle aree apposite all'esterno - spiega Orlandi - che permetteranno di stare fuori evitando assembramenti. Del resto l'Urban è da sempre un punto d'aggregazione, al di là di chi entra. Ora che la capienza sarà limitata dare una possibilità in più sarà senz'altro importante».

QUI AFTERLIFE

L'Afterlife è già ripartito e domani è tempo di candeline, con una festa che celebrerà i 10 anni del format Reverse: «Il loro decennale coincide con quello del locale - spiega Daniele Giraldi, anima dell'Afterlife - visto che noi abbiamo aperto a gennaio e loro sono nati a novembre. È un format che ha saputo rappresentare un'alternativa musicale, ospitando anche artisti di caratura internazionale. Una serata alternativa che è sempre andata a braccetto con la programmazione live, sebbene sia espressione di un panorama musicale che ovviamente non può piacere a tutti. Coerenza e coraggio sono due termini in cui crediamo molto». Anche il Club di Balanzano scalpita per ripartire con i concerti dal vivo: «Ripartiremo a fine mese - anticipa Giraldi - sapendo che è un rischio programmare in questo momento. Il 27 novembre sul palco salirà una band perugina che ha fatto storia, la Outside band. Da parte nostra c'è la volontà di tornare a fare quello per cui siamo nati, ma dipenderà anche dalle agenzie che decideranno quando comunicare i nuovi tour. Per ora posso annunciare che vogliamo recuperare il prima possibile il concerto dei Subsonica, speriamo a inizio primavera, e che abbiamo già in programma i bolognesi Rovere». Anche qui biglietti nominativi acquistabili solo in prevendita e alcune precauzioni in più: «Anche se non abbiamo vincoli in tal senso alcune serate saranno solo per i maggiori di 21 anni, molte altre limitate ai maggiorenni. Questo significa meno persone ma più tranquillità. È una forma di rispetto nei confronti della nostra clientela, perché molti il giorno dopo vanno a lavorare e divertirsi non deve rappresentare un rischio».

Michele Bellucci