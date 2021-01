CENTRO E PERIFERIA

Nonostante il freddo, torna la movida nel cuore della città, ma anche in periferia. E' successo ieri, poco dopo le 18, quando il consumo di alcolici secondo il Dpcm si è spostato all'esterno dei locali e in modalità asporto.

È bastato poco, una chiacchiera in compagnia, un drink di troppo, per far formare alcuni gruppetti di giovani nei pressi di alcuni bar dell'acropoli. Non poco più tardi sono intervenute le forze dell'ordine, a seguito, come hanno raccontato, di alcune segnalazioni da parte di residenti.

Polizia, ma anche guardia di finanza, che hanno invitato gli avventori dei bar a sciogliere le righe i vari gruppetti che si era radunati per far due chiacchiere sorseggiando un cocktail e sollecitando i gestori dei bar a fare più attenzione e a scoraggiare assembramenti al di fuori dei locali.

Perché se è vero che l'Umbria tornerà in zona gialla da lunedì, è altrettanto vero che la situazione dal punto di vista dei contagi non consente di abbassare la guardia. E le attività commerciali, messe a dura prova dal lockdown di marzo ma anche delle restrizioni delle scorse settimane, continuano con ogni sforzo a far rispettare le norme anti coronavirus.

Movida segnalata anche in altri punti della città dove in molti si sono riversati per fare un aperitivo, stazionando fuori dai bar anche dopo l'orario consentito e quindi dove si poteva fare solo l'asporto. Come a dire che, tornati in zona gialla, la movida era prevedibile.

Continuano, quindi, i controlli delle forze dell'ordine per invitare al rispetto delle normative anti Covid, come l'indossare la mascherina e il mantenimento della distanza di sicurezza, con pattuglie che, oramai come accade da mesi a questa parte, che hanno stazionato in piazza IV Novembre e che, per tutta la serata, si sono spostate su e giù per il centro storico.

Cristiana Mapelli

