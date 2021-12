Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

Torna il Winter Love Film Festival, iniziativa che idealmente fa da raccordo tra le edizioni estive della kermesse proponendo alcuni appuntamenti non legati al mondo del cinema bensì a quello della letteratura, sebbene l'amore rimanga sempre il trait d'union.

Ieri il direttore artistico Daniele Corvi ha svelato il programma in conferenza stampa: «Ho deciso di presentare i libri di due donne perugine - ha spiegato - un'artista emergente e una già affermata, che raccontano due storie d'amore: un amore ossessivo di fantasia e un amore talmente bello da sembrare una favola per quanto tutto vero».

Si inizierà domenica 19 dicembre alle 18.30 presso la Sala della Vaccara con la presentazione di Sonia Ferl della giovane scrittrice e attrice di origini marchigiane Diletta Cappannini, che sarà presentato da Salvatore Maria Micciché e da Francesca Vittoria Renda.

Sabato 22 gennaio alla Sala dei Notari sarà invece la volta del nuovo libro di Federica Cappelletti Per sempre noi due che racconta la storia d'amore con suo marito, l'indimenticato Paolo Rossi (inizio alle 17.30).

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Perugia e gode del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Corvi ha annunciato poi le date dell'ottava edizione del Love Film Festival, dedicato al tema della giustizia, che si svolgerà a Perugia dal 24 al 26 giugno prossimi.

Mi. Bel.