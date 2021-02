Torna il saldi dei saldi nell'acropoli, ma anche nei borghi del centro. Da lunedì fino a sabato riparte lo Sbaracco, ovvero la festa del piccolo commercio in versione straordinaria della durata di una settimana. Dopo la lunga pausa dovuta al Covid, i negozi riaprono all'insegna di promozioni e sconti di fine stagione. A differenza delle scorse edizioni, per evitare asssembramenti e rispettare le regole per il contenimento del virus, non si configurerà come un vero e proprio evento, con i classici banchetti che come da consuetudine sono posizionate davanti alle vetrine dei negozi che aderiscono all'iniziativa commerciale. Lo Sbaracco di fine stagione sarà invece proposto in una veste diversa e direttamente all'interno dei negozi aderenti all'iniziativa, in ottemperanza a tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni in materia sanitaria. L'iniziativa è come sempre promossa dal Consorzio Perugia in Centro (Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato e che coinvolge nelle proprie attività oltre 200 attività) e vedrà coinvolti per tutta la settimana i negozi dell'acropoli e ma anche dei borghi attorno al centro: non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, ottici, articoli sportivi, artigianato e giocattoli. L'occasione sarà anche quella del lancio delle nuove collezioni primavera-estate 2021. Per conoscere l'elenco dei negozi aderenti visita la pagina Facebook Enjoy Perugia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA