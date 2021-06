LA RASSEGNA

Un'estate dedicata ai più piccoli. Torna l'edizione 2021 La 34esima edizione del festival Figuratevi di essere bambini si svolge all'Arena del Borgo Bello, dal 17 giugno al 2 settembre, a cura di Tieffeu, con la direzione artistica di Mario Mirabassi. Il programma non tradisce la sua natura di festival, ospitando il meglio della produzione italiana di Teatro di Figura per ragazzi con la collaborazione di primarie compagnie provenienti da tutta Italia. Si articolerà in un calendario settimanale di spettacoli, che si terranno tutti i giovedì alle ore 21 nello spazio dell'Arena di via del Cortone (dietro la Chiesa di San Domenico). «Un appuntamento intenso - ha detto Varasano -, che vedrà tra i protagonisti l'area di Borgobello, uno dei luoghi all'aperto che cerchiamo maggiormente di valorizzare. L'amministrazione è vicina da sempre a Figuratevi, nella consapevolezza che il festival rappresenta una opportunità per i nostri bambini, con spettacoli creativi ma anche collegati all'attualità».

IL FESTIVAL

Figuratevi è un appuntamento molto atteso dai bambini e dalle famiglie perugine.

«In programma ci sono dodici spettacoli sul tema della fiaba - ha spiegato il direttore artistico Mario Mirabassi -, con la partecipazione di altrettante compagnie di teatro di figura provenienti da tutto il Paese. L'Arena di Borgobello è un luogo ideale per eventi e spettacoli, che cerchiamo di valorizzare anche come luogo di socialità e di incontro in generale, soprattutto per i più piccoli. Non a caso, il 28 giugno, partirà proprio all'arena un campus estivo con laboratori e attività a loro dedicati». Inoltre il festival, come lo scorso anno, si svolgerà anche in tutti i comuni della Valnerina a partire dal 17 luglio e poi in autunno e inverno. Insomma, appuntamenti ed eventi senza confine dedicati ai più piccoli.

IL PROGRAMMA

A inaugurare il festival, giovedì alle 21 sarà lo spettacolo Fiabe al telefonino, un omaggio al grande Gianni Rodari, prodotto dalla compagnia Tieffeu. Il calendario continua giovedì 24 giugno con un altro cavallo di battaglia di Tieffeu dal titolo PiPiPinocchio un grande spettacolo, con alle spalle un successo decennale, che verrà riproposto a grande richiesta. Tutti i giovedì a seguire si terranno le rappresentazioni a cura delle compagnie ospiti: Il Mago di Oz, La Bella Addormentata, La Bella e la bestia, I Musicanti di Brema, Hansel e Gretel, inoltre sarà presente Pulcinella, Ali babà ed altri personaggi molto amati dai bambini. È obbligatoria la prenotazione al numero 075 5725845 (costo del biglietto 6 euro).

Cristiana Mapelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 15 Giugno 2021, 05:01