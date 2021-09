Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

Torna Encuentro, il festival di letteratura ispanoamericana e stavolta saranno quattro giorni, a partire da domani, divisi tra Castiglione del Lago e Perugia. Nomi popolari e facce nuove tra gli ospiti della manifestazione che quest'anno ospiterà scrittori come il messicano Guillermo Arriaga, Andrés Neuman, ma anche lo spettacolo di Ginevra Di Marco oltre a molti omaggi ai totem della letteratura latinoamericana e dibattiti con penne raffinate del giornalismo italiano. L'organizzazione della settima edizione di Encuentro è stata «un'impresa titanica» ha sottolineato il direttore artistico Rocco Dozzini «tra la pandemia e le pochissime risorse economiche dovute al mancato sostegno delle istituzioni politiche locali, eccezion fatta per Arci e l'amministrazione di Castiglione del Lago» che infatti ospiterà parte della manifestazione.

Encuentro che resiste, come lo hanno battezzato gli organizzatori «anche grazie alle idee messe in campo» oltre a nomi già popolari tra scrittori, musicisti e giornalisti. Si comincia domani con un doppio appuntamento tra Trasimeno e Perugia. Nell'aula magna dell'Università per Stranieri che solitamente tiene a battesimo la manifestazione ci sarà (ore 18) la lectio magistralis dello scrittore argentino Neuman su Garcia Lorca. Alle 21 nella Rocca di Castiglione spazio al concerto di Ginevra Di Marco, preceduta sul palco da una delegazione del collettivo di fabbrica della Gkn, da mesi impegnata in vertenze contro la chiusura dello stabilimento. Venerdì due incontri sempre al Trasimeno. Alle 17.30 Neuman presenterà il suo libro Anatomia sensibile (Sur edizioni) e a seguire si parlerà del racconto e rappresentazione del calcio con Walter Sabatini, dirigente del Bologna, insieme ad Angelo Carotenuto e Paolo Rossi. Sabato alla Casa dell'Associazionismo di via della Viola gli incontri sono con Carlos Pardo (ore 17.30) per saggiare lo stato della letteratura contemporanea latinoamericana. Poi un omaggio a Luis Sepulveda e la presentazione del libro a lui dedicato da Bruno Arpaia Luis Sepulveda. Il ribelle, il sognatore (Guanda). In serata poi il film di animazione Josep di Aurel. Giornata finale di Encuentro sarà domenica, sempre in via della Viola con il poeta spagnolo Andres Catalan e l'argentina Maria Bastianes in dialogo su Pasolini. A chiudere alle 18.30 lo scrittore e sceneggiatore Guillermo Arriaga presenterà il suo ultimo romanzo Salvare il fuoco, uscito da poco per Bompiani.

